https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html

Rusya Dışişleri: ABD hakkında olumsuz imaj yaratmak için Biden'ın konuşmalarını yayınlamak yeterli

Rusya Dışişleri: ABD hakkında olumsuz imaj yaratmak için Biden'ın konuşmalarını yayınlamak yeterli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporuna ilişkin, “Medya ABD... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T23:34+0300

2024-03-12T23:34+0300

2024-03-12T23:37+0300

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ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporunu Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmnalarını atıf yaptı.Zaharova, “Rus ya da başka bir medya, Washington'a dair olumsuz bir imaj yaratmak isteseydi, haberlere ya da belgesellere para harcamazdı, sadece 7/24 Biden'ın konuşmalarını yayınlardı” ifadelerine yer verdi.ABD Güney Komutanlığı tarafından daha önce yayınlanan bir raporda, ABD'nin başta Sputnik Mundo ve Russia Today (RT) televizyon kanalı olmak üzere Rus medyasının Latin Amerika'daki çalışmalarını Washington'un bölgedeki çıkarlarını baltalama girişimi olarak gördüğü belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/ukraynali-esir-yabanci-militanlari-anlatti-para-kazanmak-icin-geldiler-1081624383.html

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