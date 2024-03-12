https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html
Rusya Dışişleri: ABD hakkında olumsuz imaj yaratmak için Biden'ın konuşmalarını yayınlamak yeterli
Rusya Dışişleri: ABD hakkında olumsuz imaj yaratmak için Biden'ın konuşmalarını yayınlamak yeterli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporuna ilişkin, “Medya ABD... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporunu Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmnalarını atıf yaptı.Zaharova, “Rus ya da başka bir medya, Washington'a dair olumsuz bir imaj yaratmak isteseydi, haberlere ya da belgesellere para harcamazdı, sadece 7/24 Biden'ın konuşmalarını yayınlardı” ifadelerine yer verdi.ABD Güney Komutanlığı tarafından daha önce yayınlanan bir raporda, ABD'nin başta Sputnik Mundo ve Russia Today (RT) televizyon kanalı olmak üzere Rus medyasının Latin Amerika'daki çalışmalarını Washington'un bölgedeki çıkarlarını baltalama girişimi olarak gördüğü belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/ukraynali-esir-yabanci-militanlari-anlatti-para-kazanmak-icin-geldiler-1081624383.html
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Rusya Dışişleri: ABD hakkında olumsuz imaj yaratmak için Biden'ın konuşmalarını yayınlamak yeterli
23:34 12.03.2024 (güncellendi: 23:37 12.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporuna ilişkin, “Medya ABD hakkında olumsuz bir imaj yaratmak isteseydi, günün 24 saati Başkan Joe Biden'ın konuşmalarını yayınlardı” ifadelerini kullandı.
ABD Güney Komutanlığı’nın ‘Rus medyasının yıkıcı faaliyetlerine’ ilişkin raporunu Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmnalarını atıf yaptı.
Zaharova, “Rus ya da başka bir medya, Washington'a dair olumsuz bir imaj yaratmak isteseydi, haberlere ya da belgesellere para harcamazdı, sadece 7/24 Biden'ın konuşmalarını yayınlardı” ifadelerine yer verdi.
ABD Güney Komutanlığı tarafından daha önce yayınlanan bir raporda, ABD'nin başta Sputnik Mundo ve Russia Today (RT) televizyon kanalı olmak üzere Rus medyasının Latin Amerika'daki çalışmalarını Washington'un bölgedeki çıkarlarını baltalama girişimi olarak gördüğü belirtilmişti.