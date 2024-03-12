https://sputniknews.com.tr/20240312/ukraynali-esir-yabanci-militanlari-anlatti-para-kazanmak-icin-geldiler-1081624383.html
Ukraynalı esir, yabancı militanları anlattı: 'Para kazanmak için geldiler'
Ukraynalı esir, yabancı militanları anlattı: 'Para kazanmak için geldiler'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir Yuriy Vodyan, Ukrayna ordusunun saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin göreve giderken yanlarına Ukraynalı askerleri almadığını... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T18:10+0300
2024-03-12T18:10+0300
2024-03-12T18:10+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
esir
yabancı militan
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081624650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a60edc100974afd39d993ac3517268e6.jpg
Sputnik’e konuşan Vodyan, “Yabancı militanlar da verilen görevleri yerine getiriyordu, ama kendi komutanları vardı ve göreve de bu komutanla beraber gidiyorlardı. Yabancı askerlerden birkaç kişinin göreve bizimkilerle gittiği çok nadir olmuştur. Genelde kendi başlarına göreve gidiyorlardı. Onlara görev veriliyor, misal şu nokta alınacak veya bir yere saldırılacak; onlar gidiyor, sonra telsizden bildiriyor ve oraya bizimkiler gidiyor” dedi.Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyade Tugayı'nda görev yaptığını belirten Vodyan, Ocak ayı sonunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye köyüne saldırdıkları sırada esir alındığını anlattı.Hizmet ettiği tugayda Almanya, İngiltere, Polonya, ABD ve Avustralya’dan militanların bulunduğunu ve her birinin Ukrayna ordusuyla sözleşmesi olduğunu söyleyen Vodyan, “Onlarla sohbet ettiğimizde bazıları, daha önce ülkeleri için savaştıklarını, buraya da deneyim kazanmak ve biraz para kazanmak için geldiklerini söylüyorlardı” dedi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081624650_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_726e14e4f7fe07096745fe46d4c72624.jpg
Ukraynalı esir yabancı militanları anlattı: Para kazanmak için geldiler
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir yabancı militanları anlattı: Para kazanmak için geldiler
2024-03-12T18:10+0300
true
PT0M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, esir, yabancı militan, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео
video, rusya, ukrayna, esir, yabancı militan, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео
Ukraynalı esir, yabancı militanları anlattı: 'Para kazanmak için geldiler'
Ukraynalı esir Yuriy Vodyan, Ukrayna ordusunun saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin göreve giderken yanlarına Ukraynalı askerleri almadığını, tugaylardan birinde Irak ve Afganistan savaşlarında görev almış deneyimli NATO mensubu uzmanların hizmet ettiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Vodyan, “Yabancı militanlar da verilen görevleri yerine getiriyordu, ama kendi komutanları vardı ve göreve de bu komutanla beraber gidiyorlardı. Yabancı askerlerden birkaç kişinin göreve bizimkilerle gittiği çok nadir olmuştur. Genelde kendi başlarına göreve gidiyorlardı. Onlara görev veriliyor, misal şu nokta alınacak veya bir yere saldırılacak; onlar gidiyor, sonra telsizden bildiriyor ve oraya bizimkiler gidiyor” dedi.
Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyade Tugayı'nda görev yaptığını belirten Vodyan, Ocak ayı sonunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye köyüne saldırdıkları sırada esir alındığını anlattı.
Hizmet ettiği tugayda Almanya, İngiltere, Polonya, ABD ve Avustralya’dan militanların bulunduğunu ve her birinin Ukrayna ordusuyla sözleşmesi olduğunu söyleyen Vodyan, “Onlarla sohbet ettiğimizde bazıları, daha önce ülkeleri için savaştıklarını, buraya da deneyim kazanmak ve biraz para kazanmak için geldiklerini söylüyorlardı” dedi.