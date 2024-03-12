https://sputniknews.com.tr/20240312/ukraynali-esir-yabanci-militanlari-anlatti-para-kazanmak-icin-geldiler-1081624383.html

Ukraynalı esir, yabancı militanları anlattı: 'Para kazanmak için geldiler'

Ukraynalı esir, yabancı militanları anlattı: 'Para kazanmak için geldiler'

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir Yuriy Vodyan, Ukrayna ordusunun saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin göreve giderken yanlarına Ukraynalı askerleri almadığını... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T18:10+0300

2024-03-12T18:10+0300

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ukrayna krizi

video

rusya

ukrayna

esir

yabancı militan

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Sputnik’e konuşan Vodyan, “Yabancı militanlar da verilen görevleri yerine getiriyordu, ama kendi komutanları vardı ve göreve de bu komutanla beraber gidiyorlardı. Yabancı askerlerden birkaç kişinin göreve bizimkilerle gittiği çok nadir olmuştur. Genelde kendi başlarına göreve gidiyorlardı. Onlara görev veriliyor, misal şu nokta alınacak veya bir yere saldırılacak; onlar gidiyor, sonra telsizden bildiriyor ve oraya bizimkiler gidiyor” dedi.Ukrayna ordusunun 59. Motorize Piyade Tugayı'nda görev yaptığını belirten Vodyan, Ocak ayı sonunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Pervomayskoye köyüne saldırdıkları sırada esir alındığını anlattı.Hizmet ettiği tugayda Almanya, İngiltere, Polonya, ABD ve Avustralya’dan militanların bulunduğunu ve her birinin Ukrayna ordusuyla sözleşmesi olduğunu söyleyen Vodyan, “Onlarla sohbet ettiğimizde bazıları, daha önce ülkeleri için savaştıklarını, buraya da deneyim kazanmak ve biraz para kazanmak için geldiklerini söylüyorlardı” dedi.

rusya

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Ukraynalı esir yabancı militanları anlattı: Para kazanmak için geldiler Sputnik Türkiye Ukraynalı esir yabancı militanları anlattı: Para kazanmak için geldiler 2024-03-12T18:10+0300 true PT0M45S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, esir, yabancı militan, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, видео