https://sputniknews.com.tr/20240316/eski-calisani-konusmasin-diye-oldurulmustu-boeing-737nin-govdesi-ucus-sirasinda-tekrar-parcalandi-1081751259.html

Facianın eşiğinden dönüldü: Boeing 737'nin gövdesi uçuş sırasında tekrar parçalandı

Facianın eşiğinden dönüldü: Boeing 737'nin gövdesi uçuş sırasında tekrar parçalandı

Sputnik Türkiye

ABD'li Boeing firmasının 737-800 tipi uçağı havadayken gövde kaplamasının kopması ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T12:41+0300

2024-03-16T12:41+0300

2024-03-16T12:49+0300

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Son yıllarda sürekli olarak teknik sorunlarla gündeme gelen Boeing 737 uçağı, tekrar acil iniş yaptı. San Francisco'dan kalkan uçağın havada gövde kaplamasının koptuğu belirtildi. Uçak en yakın havalimanına acilen indirilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Uçakta 139 yolcu ve 6 mürettabın bulunduğu da bildirildi. 25 yılı aşkın süredir faaliyette olduğu açıklanan uçağın iniş yaptığında kanat ile gövde kısmındaki kaplamanın tamamen açıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 ayda 3 teknik arızaSon zamanlarda Boeing uçaklarında meydana gelen kazalar daha sık görülmeye başlandı. Nitekim Ocak ayı başlarında Alaska Havayolları'na ait bir Boeing 737-9 MAX'ın 5 km yüksekliğe çıktıktan sonra kapısı kopmuştu. 6 Mart tarihinde ise yine Boeing 737, kabinindeki duman nedeniyle Portland Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Şirketin hatalarını ifşa eden eski çalışan, yakın zamanda ölü bulunmuştu 11 Mart tarihinde Boeing'in eski çalışanı John Barnett, şirketin iç işleyişi ve üretim hatalarını hakkında mahkemede konuşacaktı. Barnett, mahkemeye gitmeden öldürüldü. Olay, tüm dünyada yankı buldu. Barnett geçmişte de şirketin iç işleyişi hakkında çeşitli ifşalarda bulunmuş ve uçaklardaki hataları hem mahkemede hem de medyada dile getirmişti. Barnett, Boeing'in uçaklarında bilerek kalitesiz ve yanlış parçaların kullanıldığını iddia etmiş ve üretim süreçlerinin aceleye getirildiğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240312/boeing-firmasinin-hatalarini-ortaya-cikaran-barnett-davada-ifade-vermeden-hemen-once-olduruldu-1081612683.html

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