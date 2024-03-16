Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 'Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehri

"Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor."