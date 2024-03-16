https://sputniknews.com.tr/20240316/erzurumda-konusan-erdogan-good-evening-good-night-ozgur-efendi-1081754683.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 'Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 'Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehri
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T15:01+0300
2024-03-16T15:01+0300
2024-03-16T15:50+0300
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erzurum
recep tayyip erdoğan
miting
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31 mart yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka sesleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde konuşma yapacağı esnada vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Gel Erzurum'a' şarkısı çaldı. Erdoğan, şarkıyı miting alanındakilerle birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmak için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz''Alanda 40 bin kişi var'
https://sputniknews.com.tr/20240316/secimlere-2-hafta-kala-istanbul-icin-son-anket-hangi-aday-onde-1081751072.html
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erzurum, recep tayyip erdoğan, miting, seçim, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor, yerel seçimler, yerel seçim
erzurum, recep tayyip erdoğan, miting, seçim, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor, yerel seçimler, yerel seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 'Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehri
15:01 16.03.2024 (güncellendi: 15:50 16.03.2024)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Özgür Özel'e "Good evening, good night Özgür efendi" sözleriyle seslenmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde konuşma yapacağı esnada vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Gel Erzurum'a' şarkısı çaldı. Erdoğan, şarkıyı miting alanındakilerle birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor."
'Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmak için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz'
Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz.
"Yine dedim ki sorun bakalım şu anda meydan ne kadar? Rakamı aldım, bugün 40 bin. Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum."