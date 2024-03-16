Çiftçilere toplam 3,9 milyar liralık hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak

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Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
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Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
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Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
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İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
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Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
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Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
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ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
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Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
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ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
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Husiler'den hipersonik füze testi
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Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
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Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
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Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
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Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
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NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
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Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
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Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
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Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
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Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
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Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
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'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
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Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
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Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
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Donetsk Belediye Başkanı duyurdu: Saldırı sonucu üç çocuk öldü
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Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
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Uluslararası gözlemciler: Yalan, Batı’nın elindeki güçlü silah
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Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
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Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
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Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
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‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
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Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
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Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
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ABD açıkladı: Yemen’de Husilere ait füzeler ve İHA’lar vuruldu
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Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
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Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
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Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
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Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
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Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
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2. Dünya Savaşı gazisi oyunu kullandı
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ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
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Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
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Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
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Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
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Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
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Rus uzman yorumladı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı