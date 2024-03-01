https://sputniknews.com.tr/20240301/ithal-coban-donemi-yerli-coban-bulamayinca-irandan-40-bin-tl-maasla-calisacak-coban-getirdiler-1081241664.html

'İthal çoban' dönemi: Yerli çoban bulamayınca, İran'dan 40 bin TL maaşla çalışacak çoban getirdiler

'İthal çoban' dönemi: Yerli çoban bulamayınca, İran'dan 40 bin TL maaşla çalışacak çoban getirdiler

Sputnik Türkiye

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde 40 bin TL’ye kadar çalışacak yerli çoban bulamayınca İran’dan çoban getirdiler. 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T00:01+0300

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2024-03-01T00:01+0300

türkiye

hakkari

yüksekova

çoban

urmiye gölü

iran

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Kış mevsimin en ağır geçtiği illerden biri olan Yüksekova’da çiftçiler tüm zorluklara rağmen küçükbaş hayvanlarına bakıyorlar. Yaz boyunca hayvanlarını ilçenin en yüksek kesimlerinde bulunan yaylalarında bakarken, kış ayların ise tekrar köylerine getirerek ağıllarda beslemeye çalışıyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki çiftçiler, zorlu kış sürecinde yerli çoban bulunmayınca İran’ın Urmiye şehrinde 40 bin TL’ye çalışacak çoban getirdiler.46 yaşındaki İranlı Celal Kodreti, köyde çiftçilerin koyunlarına 4 aydır gece gündüz baktığını söyledi. 300 koyuna baktığını ifade eden Kodreti, burada kış sürecinin bitmesiyle yeniden ülkesine çocuklarının yanına döneceğini belirterek şunları söyledi:Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de 4 aydır zorlu bir süreçle Çukurca köyünde çobanlık yapan Celal Kodreti’yi ziyaret ederek yakından ilgilendi. Perviz Geçirgen, “Yüksekova 6 aylık bir kış süreci yaşıyor. Yaz aylarında çiftçilerimiz daha rahat olurken, kışın başlamasıyla zorlu günler yaşıyor. Özellikle yerli çoban bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çukurca köyünde bulunmayınca İran’dan getirdiler. Sağ olsun arkadaşımız gece gündüz demeden çalışıp hayvanlara bakıyor. Allah kendisinden razı olsun, o da ekmeğinin peşindedir. Biz de kendisini ziyaret edip bilgi alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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türkiye

hakkari

yüksekova

urmiye gölü

iran

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