https://sputniknews.com.tr/20231003/koyunlari-garip-davranan-cobana-buyuk-saskinlik-600-kilo-kenevir-yedikleri-ortaya-cikti-1075982758.html

Koyunları garip davranan çobana büyük şaşkınlık: 600 kilo kenevir yedikleri ortaya çıktı

Koyunları garip davranan çobana büyük şaşkınlık: 600 kilo kenevir yedikleri ortaya çıktı

Selden kaçan çoban, koyunlarını götürdüğü serada otlayan koyunlarının çok garip hareketler yaptığı görünce veterine gitti. Hayvanların yoğun miktarda kenevir... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T14:56+0300

2023-10-03T14:56+0300

2023-10-03T14:56+0300

yaşam

kenevir

kenevir üretimi

yunanistan

sel

sel felaketi

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Yunanistan’da Eylül’ün başında yaşanan sel felaketi dolayısıyla taze ot bulmak için sürüyü farklı yere otlatmaya giden çoban, bir süre sonra koyunların garip hareketler yaptığını gördü. İlk başta nedenini anlayamayan çoban, koyunları yanlışıkla kenevir yetiştirilen bir yere götürdüğünü ve koyunların toplamda 600 kilo kenevir yediğini fark etti.Eylül ayı başında Yunanistan’ı vuran ve yaklaşık 100 bin hayvanın telef olmasına sebep olan sel dolayısıyla, çobanlar koyunlarını otlatmak için farklı yerlere gitti. Haberde aktarılana göre bir çoban, götürdüğü serada otlattığı koyunların bir süre sonra çılgınça koşturduğunu, kontrolsüzce sallandığını ve normalde koyunların yapamayacağı şekilde yükseğe zıpladığını fark etti. Çoban sonrasında koyunlarını veterinere götürdü ve koyunların yüksek seviyede kenevir etkisi altında olduğunu öğrendi.Durumu öğrenen sera sahibi, koyunların tüm ekinini öğrenince nasıl tepki vereceğini dahi bilemese de şunları söyledi:Kenevir 2017 yılından bu yana Yunanistan'da tıbbi amaçlar için yasallaştırılmış durumda. Yunan hükümeti daha sonra 2018 yılında kenevir yetiştirme yasağını kaldırdı. Şubat 2022 itibariyle, Yunanistan'ın başkenti Atina'da esrar kullanımı tüm Avrupa'daki en yüksek oranlar arasında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/yuzyillar-sonra-abdde-korsanlar-ortaya-cikti-tekne-ve-botlari-yagmaliyorlar-1075974633.html

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kenevir, kenevir üretimi, yunanistan, sel, sel felaketi