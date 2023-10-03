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https://sputniknews.com.tr/20231003/yuzyillar-sonra-abdde-korsanlar-ortaya-cikti-tekne-ve-botlari-yagmaliyorlar-1075974633.html
Yüzyıllar sonra ABD'de 'korsanlar' ortaya çıktı: Tekne ve botları yağmalıyorlar
Yüzyıllar sonra ABD'de 'korsanlar' ortaya çıktı: Tekne ve botları yağmalıyorlar
San Francisco Körfezi'nde tekne ve yüzen ev sahibi olan birçok kişi son zamanlarda farklı soygunlarla karşılaştı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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korsan
san francisco
yaşam
wall street journal
soygun
yağma
yağmalama
hırsız
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ABD medyasında çıkan haberlere göre, Kaliforniya'nın San Francisco Körfezi'nde yerel halk yatları ve tekneleri soyan 'korsanlarla' mücadele etmek zorunda kalıyor. Haberde, bölgedeki evsiz insanların eski tekne ve yatları çalıp diğer tekneleri yağmaladığı belirtiliyor. Yaz aylarında çalıntı tekneleri kullanarak üç binden fazla marinaya ev sahipliği yapan Oakland - Alameda Nehri yakınlarında üst üste birçok kez hırsızlık olaylarının yaşanması sonrası yerel halkı zor durumda kaldı. Bölgeden birkaç tekneyle diğer yatlara 'baskınlar' düzenlendiği açıklandı. Eski yerel liman başkanı Brock de Lappe, "Körfezde yüzen evlerde ve yatlarda yaşayan insanlar, yatları soyan 'deniz soyguncularına' bireysel olarak direnmek zorunda kaldılar ve suç gerçekten dayanılmaz seviyelere ulaştı. Acil çözüm gerekiyor" ifadelerini kullandı. Körfez Koruma ve Geliştirme Komisyonu toplantısında da gündeme alınan konu da evsiz insanların korsancılığa başladığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği söylendi. Yakın zamanda yatında yaşayan bir adam daha korsanlar tarafından saldırıya uğramış ve dehşete düşmüş bir vaziyette bulunmuştu. Ağustos ayında Wall Street Journal, ABD'deki evsizlerin sayısının son 16 yılda yüzde 11 daha arttığı belirtiyor. ABD'de yarım milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/abd-baskani-biden-agaca-tirmanmak-istiyorum-1075798274.html
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amerika, abd, korsan, san francisco, wall street journal, soygun, yağma, yağmalama, hırsız, hırsızlık
amerika, abd, korsan, san francisco, wall street journal, soygun, yağma, yağmalama, hırsız, hırsızlık

Yüzyıllar sonra ABD'de 'korsanlar' ortaya çıktı: Tekne ve botları yağmalıyorlar

10:25 03.10.2023
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTIkorsan
korsan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / MARTIN BERNETTI
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San Francisco Körfezi'nde tekne ve yüzen ev sahibi olan birçok kişi son zamanlarda farklı soygunlarla karşılaştı.
ABD medyasında çıkan haberlere göre, Kaliforniya'nın San Francisco Körfezi'nde yerel halk yatları ve tekneleri soyan 'korsanlarla' mücadele etmek zorunda kalıyor. Haberde, bölgedeki evsiz insanların eski tekne ve yatları çalıp diğer tekneleri yağmaladığı belirtiliyor.
Yaz aylarında çalıntı tekneleri kullanarak üç binden fazla marinaya ev sahipliği yapan Oakland - Alameda Nehri yakınlarında üst üste birçok kez hırsızlık olaylarının yaşanması sonrası yerel halkı zor durumda kaldı. Bölgeden birkaç tekneyle diğer yatlara 'baskınlar' düzenlendiği açıklandı.
Eski yerel liman başkanı Brock de Lappe, "Körfezde yüzen evlerde ve yatlarda yaşayan insanlar, yatları soyan 'deniz soyguncularına' bireysel olarak direnmek zorunda kaldılar ve suç gerçekten dayanılmaz seviyelere ulaştı. Acil çözüm gerekiyor" ifadelerini kullandı. Körfez Koruma ve Geliştirme Komisyonu toplantısında da gündeme alınan konu da evsiz insanların korsancılığa başladığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği söylendi. Yakın zamanda yatında yaşayan bir adam daha korsanlar tarafından saldırıya uğramış ve dehşete düşmüş bir vaziyette bulunmuştu.
Ağustos ayında Wall Street Journal, ABD'deki evsizlerin sayısının son 16 yılda yüzde 11 daha arttığı belirtiyor. ABD'de yarım milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin ediliyor.
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