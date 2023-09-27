ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yaşadığımız son depremler ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
18:20
1 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
20:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230927/abd-baskani-biden-agaca-tirmanmak-istiyorum-1075798274.html
ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum
ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden bağışçılarla yaptığı bir toplantıda ağaca tırmanmak istediğini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T11:59+0300
2023-09-27T11:59+0300
dünya
abd
joe biden
san fransisco
beyaz saray
beyaz saray basın sözcülüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071905212_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2e8d86c5010b45974f8896ebae329da2.jpg
Beyaz Saray Basın Servisi'nin açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya bağışçılarıyla yaptığı bir toplantıda bir 'ağaca tırmanmak istediğini' söylediğini yazdı.Amerikan lideri San Francisco'da, başkanlık listesine kayıtlı az sayıda gazeteci grubunun girmesine izin verilen bir bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.Etkinliğe katılan bir muhabirin açıklamasında Biden'ın eve gitmek istemediğini söyleyerek bahçenin ortasında bulunan büyük ağaca tırmanmak istediğine dair bir şaka yaptığını belirtti.Fakat muhabir daha sonra yaptığı açıklamasında ABD Başkanı'nın şaka yapıp yapmadığının tam olarak belli olmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-baskani-joe-biden-mezuniyet-toreninde-dustu-1071905380.html
san fransisco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071905212_101:0:1166:799_1920x0_80_0_0_7a809358565222fc73c900934341a50f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, san fransisco, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü
abd, joe biden, san fransisco, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü

ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum

11:59 27.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden düştü
Joe Biden düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden bağışçılarla yaptığı bir toplantıda ağaca tırmanmak istediğini belirtti.
Beyaz Saray Basın Servisi'nin açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya bağışçılarıyla yaptığı bir toplantıda bir 'ağaca tırmanmak istediğini' söylediğini yazdı.
Amerikan lideri San Francisco'da, başkanlık listesine kayıtlı az sayıda gazeteci grubunun girmesine izin verilen bir bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.
Etkinliğe katılan bir muhabirin açıklamasında Biden'ın eve gitmek istemediğini söyleyerek bahçenin ortasında bulunan büyük ağaca tırmanmak istediğine dair bir şaka yaptığını belirtti.
Fakat muhabir daha sonra yaptığı açıklamasında ABD Başkanı'nın şaka yapıp yapmadığının tam olarak belli olmadığının altını çizdi.
Joe Biden düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden, mezuniyet töreninde düştü
1 Haziran , 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала