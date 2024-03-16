https://sputniknews.com.tr/20240316/batili-sirketler-ilaclarinin-yan-etkilerini-mariupoldeki-hastalardan-gizledi-1081760293.html

'Batılı şirketler ilaçlarının yan etkilerini Mariupol'deki hastalardan gizledi'

'Batılı şirketler ilaçlarının yan etkilerini Mariupol'deki hastalardan gizledi'

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Mariupol kentindeki 7 No'lu Hastanenin psikiyatri bölümündeki hastalara, üzerlerinde test edilen romatoid artrit ilacının... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T19:39+0300

2024-03-16T19:39+0300

2024-03-16T19:44+0300

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Romatoid artrit tedavisine yönelik deneysel ilaç olan SB4, Batılı şirketler için test ediliyor.Bu ilaç, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan ve eklemlerdeki inflamasyonun gelişimiyle ilişkili olan tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) adı verilen moleküllerin etkisini baskılıyor. Tümör nekroz faktörü alfanın biyolojik fonksiyonlarındaki bozuklukların kanser gelişimine katkıda bulunduğu biliniyor.Mariupol’deki 7 No’lu hastanenin bodrumunda, onarım çalışmaları sırasında bulunan belgelerden de anlaşılacağı üzere SB4 ilacı, Biogen Idec Danimarka ApS (Danimarka), Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited (İngiltere) tarafından üretiliyor. Araştırmanın sponsorluğunu Güney Koreli şirket Samsung Bioepis üstleniyor.Bulunan belgeler arasında SB4 ilacıyla ilgili bir araştırmacının Samsung Bioepis tarafından yayınlanan bir broşürü de yer alıyor. Bu, klinisyenlerin, fayda-risk oranı da dahil olmak üzere, çalışmanın uygulanabilirliğini değerlendirmek için gerekli bilgileri içeren bir belge. ‘Gizli’ ibaresinin yer aldığı broşür İngilizce olarak yayınlandı.Küçük çocuklara da uygulanıyorBelgelere göre, ilaçlar deneme amacıyla 1 yaşından küçük bebeklere ve 11 yaşından küçük çocuklara da uygulandı.Psikiyatri bölümüne ait olan bu belgeler 2008-2016 dönemini kapsarken, hastalar üzerinde test edilen ilaçlara henüz ad verilmediği ve sadece numaralara sahip olduğu görülüyor.İlaçlar, üzerinde ad olmayan ve sadece GLPG0634-CL-203 numarasını taşıyan beyaz zarflar içinde bulunurken, çalışmaların temel amacının, ilacın etkinliğini Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) kriterlerine göre yanıt alan hasta oranı açısından değerlendirmek olduğu anlaşıldı.Belgelerde şu ilaç şirketlerinin isimleri geçiyor: Pfizer (ABD), AstraZeneca (İngiltere, İsveç), Celltrion (Güney Kore), Novartis International AG (İsviçre, ABD), IQVIA (eski adıyla Quintiles ve IMS Health Inc, ABD, Birleşik Krallık), Sanofi (Fransa), Galapagos NV (Belçika), Janssen Pharmaceuticals (şimdi Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belçika), Abbott Laboratories (ABD), Covance (şimdi Labcorp İlaç Geliştirme, ABD), Merck KGaA (Almanya), Centocor Biopharmaceutical (Hollanda) ve tıbbi ekipman üreten Samsung’un adı da geçiyor.Ayrıca Catalent Pharma Solutions (Belçika) ve Fisher Clinical Services UK Limited’den (İngiltere) gelen ve Ukraynalı doktorlara teşekkürler içeren belgeler de bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240213/mariupolde-yasayan-bir-kadin-batili-ilac-sirketlerinin-deneyleri-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1080687224.html

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mariupol, ilaç, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), abd, batı, ukrayna, pfizer, aşı, ilaç, astrazeneca