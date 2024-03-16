https://sputniknews.com.tr/20240316/anlasilamayan-sinyaller-gonderiyordu-voyager-1-uzay-aracindan-4-ay-sonra-ilk-kez-anlamli-veri-geldi-1081759156.html

Anlaşılamayan sinyaller gönderiyordu: Voyager 1 uzay aracından 4 ay sonra ilk kez anlamlı veri geldi

Anlaşılamayan sinyaller gönderiyordu: Voyager 1 uzay aracından 4 ay sonra ilk kez anlamlı veri geldi

Sputnik Türkiye

Dünyaya en uzak olan insan yapımı nesne olan Voyager 1 uydusundan 4 ay sonra ilk defa anlamlı mesaj alındı. Voyager 1, insan benzeri yaşam formlarını bulmak... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T17:47+0300

2024-03-16T17:47+0300

2024-03-16T17:47+0300

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1977 yılında keşif amacıyla uzaya gönderilen ve güncel olarak uzaktan 23 milyar kilometre uzakta olan, dünyaya en uzak insan yapımı uzay aracı Voyager 1'den, 4 ay sonunda anlamlı bir mesaj alındı. Voyager 1'in 2023'ün Aralık ayından itibaren anlamlı mesajlar alınamıyordu. Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor.” bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, uzay aracına 1 Mart’ta gönderilen komuta 3 Mart’ta yanıt geldiğini belirterek, bunun daha önce anlaşılamayan sinyallere benzemediğinin fark edilmesi üzerine 4 gün sonra çözümleme için incelemeye alındığını belirtti. Bilim insanlarının 10 Mart’ta çözümlemeyi başardıkları sinyalin FDS kayıtlarını içerdiği açıklandı.Bilim insanları, Voyager 1’den gönderilen sinyalin, FDS’nin ne yapması gerektiğine dair adımları ve son dönemdeki değişiklikleri içermesinden dolayı uzay aracındaki iletişim problemlerini çözmede yardımcı olabileceğini düşündüklerini açıkladı.Bir mesajın iletilmesi bile 22,5 saat sürüyor 46 yıl önce uzaya gönderilen bu araçlar şu an uzay boşluğunda o kadar uzağa gitmiş durumda ki, bir iletimin uzay aracına ulaşması neredeyse bir gün (22,5 saat) ve herhangi bir yanıt almak da bir başka gün sürüyor. Voyager 1 ile tek bir ileri geri iletişim 45 saat sürüyor. Uzay aracının içinde Türkçe mesaj da bulunuyorVoyager 1 ve 2'de, uydunun olası bir başka medeniyetle karşılaşması ihtimali için üzerinde dünyanın konumunun yer aldığı 55 dilde selamlama içeren ses kayıtları yerleştirildi.Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajı da yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230801/nasanin-yanlis-komut-gonderdigi-voyager-2-uzayin-derinliklerinde-kayboldu-1074235636.html

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