https://sputniknews.com.tr/20230801/nasanin-yanlis-komut-gonderdigi-voyager-2-uzayin-derinliklerinde-kayboldu-1074235636.html

NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu

NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu

NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T12:33+0300

2023-08-01T12:33+0300

2023-08-01T12:33+0300

yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

voyager

voyager uzay aracı

kayıp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074235924_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_079372e99ea8448b68ebaa0ea5014f86.jpg

Yanlış komut gönderildiği için kaybolan uzay aracı Voyager 2 ile bağlantı kurmaya çalışan NASA, Kanberra'da bulunan devasa çanak anteni, kayıp uzay aracının yerini tespit etmek için konuşlandırdı.NASA, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu antenle 19 milyar kilometre ötedeki Voyager 2'den sinyal alınmaya çalışıldığını bildirdi.Uzay aracından gelecek sinyalin dünyaya ulaşmasının 18 saatten uzun süreceği belirtildi.NASA Jet Tahrik Laboratuvarı, gelecek hafta Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanarak Voyager 2'ye yoğun sinyal gönderecek.Sinyallerin Voyager 2'ye ulaşmaması halinde NASA, ekim ayında uzay aracının otomatik olarak iletişim ağını sıfırlayıp düzeltmesini beklemek zorunda kalacak.NASA, 24 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 1 ile iletişimini sürdürüyor.Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/gokyuzu-agustosta-daha-parlak-2032ye-kadar-son-kez-ortaya-cikacak--1074231413.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), voyager, voyager uzay aracı, kayıp