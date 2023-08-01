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NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu
NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu
NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T12:33+0300
2023-08-01T12:33+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
voyager
voyager uzay aracı
kayıp
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Yanlış komut gönderildiği için kaybolan uzay aracı Voyager 2 ile bağlantı kurmaya çalışan NASA, Kanberra'da bulunan devasa çanak anteni, kayıp uzay aracının yerini tespit etmek için konuşlandırdı.NASA, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu antenle 19 milyar kilometre ötedeki Voyager 2'den sinyal alınmaya çalışıldığını bildirdi.Uzay aracından gelecek sinyalin dünyaya ulaşmasının 18 saatten uzun süreceği belirtildi.NASA Jet Tahrik Laboratuvarı, gelecek hafta Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanarak Voyager 2'ye yoğun sinyal gönderecek.Sinyallerin Voyager 2'ye ulaşmaması halinde NASA, ekim ayında uzay aracının otomatik olarak iletişim ağını sıfırlayıp düzeltmesini beklemek zorunda kalacak.NASA, 24 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 1 ile iletişimini sürdürüyor.Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/gokyuzu-agustosta-daha-parlak-2032ye-kadar-son-kez-ortaya-cikacak--1074231413.html
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), voyager, voyager uzay aracı, kayıp
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), voyager, voyager uzay aracı, kayıp

NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu

12:33 01.08.2023
© NASANASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor.
NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© NASA
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NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor.
Yanlış komut gönderildiği için kaybolan uzay aracı Voyager 2 ile bağlantı kurmaya çalışan NASA, Kanberra'da bulunan devasa çanak anteni, kayıp uzay aracının yerini tespit etmek için konuşlandırdı.
NASA, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu antenle 19 milyar kilometre ötedeki Voyager 2'den sinyal alınmaya çalışıldığını bildirdi.
Uzay aracından gelecek sinyalin dünyaya ulaşmasının 18 saatten uzun süreceği belirtildi.
NASA Jet Tahrik Laboratuvarı, gelecek hafta Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanarak Voyager 2'ye yoğun sinyal gönderecek.
Sinyallerin Voyager 2'ye ulaşmaması halinde NASA, ekim ayında uzay aracının otomatik olarak iletişim ağını sıfırlayıp düzeltmesini beklemek zorunda kalacak.
NASA, 24 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 1 ile iletişimini sürdürüyor.
Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.
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