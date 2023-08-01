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https://sputniknews.com.tr/20230801/gokyuzu-agustosta-daha-parlak-2032ye-kadar-son-kez-ortaya-cikacak--1074231413.html
Gökyüzü Ağustos'ta daha parlak: 2030'lara kadar son kez ortaya çıkacak
Gökyüzü Ağustos'ta daha parlak: 2030'lara kadar son kez ortaya çıkacak
Ağustos ayında nadir görülen ve dün gece gökyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın, ay sonunda ve Eylül'de tekrar ortaya çıkacağı, 2032'ye kadar bir daha... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T12:13+0300
2023-08-01T12:48+0300
yaşam
süper ay
ağustos
gökyüzü
kova burcunda dolunayin burçlara etkisi
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NASA'nın aktardığına göre 2032'ye kadarki son Süper Ay, bu akşam ve 30 Ağustos'ta gökyüzünde görsel şölen oluşturacak.Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Ay'ın ardından, bir sonraki dolunay 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak. Dünya'nın 360 bin kilometre yakınında olan Ay, normalden daha büyük ve parlak görünecek. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci Süper Ay olması nedeniyle 'Süper Mavi Ay' adını da alacak.2023'ün ilk Süper Ay'ı Temmuz ayında görülürken, dördüncüsü ve sonuncusu eylül ayında gözlemlenecek. İçlerinde Dünya'ya en yakın olanı ise 30 Ağustos'taki Süper Ay olacak.Süper Ay, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlak görünüyor. Aradaki fark çıplak gözle çok belirgin olmasa da bu tarihte Dolunay, yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak oluyor.Aynı ay içinde iki süper Ay, gökyüzünde en son 2018'de görülmüştü. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi de bu nadir olayın 2037 yılına kadar tekrarlanmayacağını söyledi. Yani bu, 10 yıllık sürece girmeden önce Süper Ay ve Mavi Ay tutulmasını görmek için son şans.
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süper ay, süper mavi ay, dolunay ne zaman, dolunay etkileri, burç yorumları, kova burcunda dolunayin burçlara etkisi
süper ay, süper mavi ay, dolunay ne zaman, dolunay etkileri, burç yorumları, kova burcunda dolunayin burçlara etkisi

Gökyüzü Ağustos'ta daha parlak: 2030'lara kadar son kez ortaya çıkacak

12:13 01.08.2023 (güncellendi: 12:48 01.08.2023)
© AA / İsa TerliAğustos ayında nadir görülen ve dün gece gükyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın 2032'ye kadar bir daha görülmeyeceği belirtildi.
Ağustos ayında nadir görülen ve dün gece gükyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın 2032'ye kadar bir daha görülmeyeceği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / İsa Terli
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Ağustos ayında nadir görülen ve dün gece gökyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın, ay sonunda ve Eylül'de tekrar ortaya çıkacağı, 2032'ye kadar bir daha görülmeyeceği belirtildi.
NASA'nın aktardığına göre 2032'ye kadarki son Süper Ay, bu akşam ve 30 Ağustos'ta gökyüzünde görsel şölen oluşturacak.
Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Ay'ın ardından, bir sonraki dolunay 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak. Dünya'nın 360 bin kilometre yakınında olan Ay, normalden daha büyük ve parlak görünecek. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci Süper Ay olması nedeniyle 'Süper Mavi Ay' adını da alacak.
2023'ün ilk Süper Ay'ı Temmuz ayında görülürken, dördüncüsü ve sonuncusu eylül ayında gözlemlenecek. İçlerinde Dünya'ya en yakın olanı ise 30 Ağustos'taki Süper Ay olacak.
Süper Ay, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlak görünüyor. Aradaki fark çıplak gözle çok belirgin olmasa da bu tarihte Dolunay, yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak oluyor.
Aynı ay içinde iki süper Ay, gökyüzünde en son 2018'de görülmüştü. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi de bu nadir olayın 2037 yılına kadar tekrarlanmayacağını söyledi. Yani bu, 10 yıllık sürece girmeden önce Süper Ay ve Mavi Ay tutulmasını görmek için son şans.
Dünyadan Süper Ay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
MULTİMEDYA
Dünyadan 'Süper Ay' görüntüleri
4 Temmuz, 09:59
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