Gökyüzü Ağustos'ta daha parlak: 2030'lara kadar son kez ortaya çıkacak
12:13 01.08.2023 (güncellendi: 12:48 01.08.2023)
© AA / İsa TerliAğustos ayında nadir görülen ve dün gece gükyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın 2032'ye kadar bir daha görülmeyeceği belirtildi.
© AA / İsa Terli
Ağustos ayında nadir görülen ve dün gece gökyüzünde görsel şölen oluşturan Süper Ay'ın, ay sonunda ve Eylül'de tekrar ortaya çıkacağı, 2032'ye kadar bir daha görülmeyeceği belirtildi.
NASA'nın aktardığına göre 2032'ye kadarki son Süper Ay, bu akşam ve 30 Ağustos'ta gökyüzünde görsel şölen oluşturacak.
NEWS 🚨: There will be a supermoon tomorrow Aug. 1— Latest in space (@latestinspace) July 31, 2023
This happens when a full moon comes closest to Earth and appears significantly larger and brighter pic.twitter.com/qQKZpQyndq
Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Ay'ın ardından, bir sonraki dolunay 30 Ağustos'ta ortaya çıkacak. Dünya'nın 360 bin kilometre yakınında olan Ay, normalden daha büyük ve parlak görünecek. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci Süper Ay olması nedeniyle 'Süper Mavi Ay' adını da alacak.
Full Moon tomorrow (1st August ) at 7.31pm🌕#Sturgeon #BlueMoon #Fullmoon #SuperMoon #Lammas https://t.co/oiYzN6hNA2 pic.twitter.com/uLuUKuiJyw— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) July 31, 2023
2023'ün ilk Süper Ay'ı Temmuz ayında görülürken, dördüncüsü ve sonuncusu eylül ayında gözlemlenecek. İçlerinde Dünya'ya en yakın olanı ise 30 Ağustos'taki Süper Ay olacak.
The first "#supermoon" of this year appeared on Monday, as the moon glowed through the dark clouds. Many people observed this special astronomical phenomenon in various places of #China. pic.twitter.com/FC7RvA8Kdw— CGTN (@CGTNOfficial) August 1, 2023
Süper Ay, sıradan dolunaydan daha büyük ve daha parlak görünüyor. Aradaki fark çıplak gözle çok belirgin olmasa da bu tarihte Dolunay, yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak oluyor.
Aynı ay içinde iki süper Ay, gökyüzünde en son 2018'de görülmüştü. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi de bu nadir olayın 2037 yılına kadar tekrarlanmayacağını söyledi. Yani bu, 10 yıllık sürece girmeden önce Süper Ay ve Mavi Ay tutulmasını görmek için son şans.
4 Temmuz, 09:59