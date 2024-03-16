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AİHM kararını açıkladı: 'Alevilik İslam'dan ayrı bir inanç'
AİHM kararını açıkladı: 'Alevilik İslam'dan ayrı bir inanç'
Sputnik Türkiye
Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) yıllardır süregelen hukuk mücadelesi sonuçlandı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihi bir kararıyla... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T14:36+0300
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türkiye
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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
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alevilik
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alevi
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AABF'nin uzun soluklu hukuk mücadelesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 30 Ocak'ta verdiği kararla doruğa ulaştı. Mahkeme, Aleviliğin İslam'dan ayrı bir inanç olduğunu vurgulayarak, AABF'nin haklılığını onayladı. Bu kararla birlikte, Avrupa'da Alevi inancının yasal tanınması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.AABF, kararın ardından yazılı bir açıklama yaparak mahkeme sonucunu kutladı ve "Hiçbir başarı tesadüf değildir, haklıydık ve kazandık" dedi. Açıklamada, AABF'nin yıllardır süren mücadelesi ve kararın önemi vurgulandı. AABF, bundan sonraki süreçte detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti ve destek verenlere teşekkür etti. Açıklamanın tamamı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240316/yunan-turistten-ayasofya-onunde-yunan-bayrakli-provokasyon-sevgili-sehrim-sonsuza-kadar-yunan-1081750116.html
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AİHM kararını açıkladı: 'Alevilik İslam'dan ayrı bir inanç'

14:36 16.03.2024
© İHAAİHM kararını açıkladı: 'Alevilik İslam'dan ayrı bir inanç'
AİHM kararını açıkladı: 'Alevilik İslam'dan ayrı bir inanç' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
© İHA
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Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) yıllardır süregelen hukuk mücadelesi sonuçlandı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihi bir kararıyla Alevilik, kendine özgü bir inanç olarak kabul edildi.
AABF'nin uzun soluklu hukuk mücadelesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 30 Ocak'ta verdiği kararla doruğa ulaştı. Mahkeme, Aleviliğin İslam'dan ayrı bir inanç olduğunu vurgulayarak, AABF'nin haklılığını onayladı. Bu kararla birlikte, Avrupa'da Alevi inancının yasal tanınması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.
AABF, kararın ardından yazılı bir açıklama yaparak mahkeme sonucunu kutladı ve "Hiçbir başarı tesadüf değildir, haklıydık ve kazandık" dedi. Açıklamada, AABF'nin yıllardır süren mücadelesi ve kararın önemi vurgulandı. AABF, bundan sonraki süreçte detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti ve destek verenlere teşekkür etti. Açıklamanın tamamı şöyle:
2008 yılında AABF tüm kurumları ile beraber ortak karar alarak, Avusturya’da Alevi inancının yasal zeminde eşit yurttaşlık haklarına kavuşması için gerekli çalışmaları başlatılmasıyla yola çıkıldı. 2009 yılına, Alevi Yol ve Erkanına uymayacak şekilde yapılan ihanetler, entrikalarla, Türk İslam sentezine biat etmiş bir olgu ile başladık zorlu yolumuza! Süre zarfında yürütülen hak arayışı nazarında, bizden olmayanların uyguladıkları, kirli emmelerini Alevi inancının üzerine hüküm sürmeyi hedefleyen zihniyet türedi birden, içimizden bizi parçalayıp yok etmeyi hedeflediler! Önde gelen Alevi kurum yöneticilerinin, üyelikten çıkartılarak başladılar, kurumsal yetkilerini ellerinden alınması düşüncesiyle, yapamadılar! Yine önde gelen Alevi kurum temsilcilerimiz Avusturya’ya Almanya İstihbarat birimlerine “Teröristtir” diye şikayette bulundular. İki yıl gözetim altında kaldık bilinmeden, yine başaramadılar, temiz çıktık!

Bir adım daha ileri gidilerek, Avusturya’da tek Türk-İslam sentezi anlayışının Alevileri yasal zeminde temsil edebileceği gerekçesiyle, Avusturya İslam Yasası’nı önümüze sürdüler ve derneklerimizi kapatmak istediler, başaramadılar! Derneklerimizde Alevi İnanç ritüellerini yürütüyoruz diye bu seferde derneklerimizi kapatmaya çalıştılar, yine başarılı olamadılar! Alevi İnanç isimlerini, kurum isimlerimizi patentlediler, ‘bizden izin almadan bu isimleri kullanmazsınız’ diye dava açtılar, yine başarılı olamadılar! Patentledikleri isim üzerinden bizlere tazminat davası açma cüretinde bulunup darlığa sokmaya çalıştılar, yine başarılı olamadılar!

Açtıkları tüm davaları kaybettiler! Baskıcı zihniyet, bizi ve Alevi örgütlü mücadelesini yok edemediler! Mücadelenin adı oldu Avusturyadaki direniş! 10.12.2020 yılında Avusturyada yürüttüğümüz hukuk mücadelesi sonuç vermedi. Eşit yurttaşlık haklarının kazanılması yönünde, pes etmedik ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık! Haklı olduğumuzu biliyorduk, mücadelemizin hukuk özgürlüğü çerçevesinde yürütüldüğünde kazanacağımızı biliyorduk! Haklıydık, davamıza inanıyorduk! 05.03.2024 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi resmi sayfasında, Avusturya’da yaşanılan hukuksuz sürece yönelik kararını verdi ve Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nu haklı buldu! Gururluyuz ve mutluyuz! Mücadeleden hiç bir zaman vazgeçmedik! Her daim mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz! Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde elde etmiş olduğumuz başarı, dünya inançları haklarının korunması anlamında dönüm noktası olacak bir başarı olmuştur! Bizleri bu sürede yalnız bırakmayan, öncelikle yol arkadaşlarımıza, kurum yöneticilerimize, dostlarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz! Önümüzdeki süreçte konuyla ilgili daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız! Hızır yar ve yardımcımız olsun. Aşk ile!
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