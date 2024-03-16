https://sputniknews.com.tr/20240316/yunan-turistten-ayasofya-onunde-yunan-bayrakli-provokasyon-sevgili-sehrim-sonsuza-kadar-yunan-1081750116.html
Yunan turistten Ayasofya önünde Yunan bayraklı provokasyon: 'Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan'
Yunan turistten Ayasofya önünde Yunan bayraklı provokasyon: 'Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan'
Sputnik Türkiye
Ayasofya'ya ziyarete giden Yunan Turist Ayasofya'nın içinde Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yunan Turist... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T11:49+0300
2024-03-16T11:49+0300
2024-03-16T11:52+0300
yaşam
ayasofya
yunanistan
provakatif paylaşımlar
yunan bayrağı
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Apostolos Papathedorou isimli Yunan Turist Sultanahmet meydanı önünde Ayasofya'yı kadraja alarak Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yunan turist, Ayasofya içerisinden Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafa not da ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." sözünü ekledi.Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepkilere neden oldu.
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ayasofya, yunanistan, provakatif paylaşımlar, yunan bayrağı
ayasofya, yunanistan, provakatif paylaşımlar, yunan bayrağı
Yunan turistten Ayasofya önünde Yunan bayraklı provokasyon: 'Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan'
11:49 16.03.2024 (güncellendi: 11:52 16.03.2024)
Ayasofya'ya ziyarete giden Yunan Turist Ayasofya'nın içinde Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yunan Turist, paylaşımında "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." notunu yazdı.
Apostolos Papathedorou isimli Yunan Turist Sultanahmet meydanı önünde Ayasofya'yı kadraja alarak Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Yunan turist, Ayasofya içerisinden Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafa not da ekledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." sözünü ekledi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepkilere neden oldu.