https://sputniknews.com.tr/20240316/yunan-turistten-ayasofya-onunde-yunan-bayrakli-provokasyon-sevgili-sehrim-sonsuza-kadar-yunan-1081750116.html

Yunan turistten Ayasofya önünde Yunan bayraklı provokasyon: 'Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan'

Yunan turistten Ayasofya önünde Yunan bayraklı provokasyon: 'Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan'

Sputnik Türkiye

Ayasofya'ya ziyarete giden Yunan Turist Ayasofya'nın içinde Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yunan Turist... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T11:49+0300

2024-03-16T11:49+0300

2024-03-16T11:52+0300

yaşam

ayasofya

yunanistan

provakatif paylaşımlar

yunan bayrağı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081750207_0:393:1179:1056_1920x0_80_0_0_ac5f6ae3c774b33c8496471db9b7b7c7.jpg

Apostolos Papathedorou isimli Yunan Turist Sultanahmet meydanı önünde Ayasofya'yı kadraja alarak Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Yunan turist, Ayasofya içerisinden Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafa not da ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." sözünü ekledi.Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepkilere neden oldu.

ayasofya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayasofya, yunanistan, provakatif paylaşımlar, yunan bayrağı