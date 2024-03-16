https://sputniknews.com.tr/20240316/abdde-kitap-sansurunde-korkutucu-artis-yuzde-65-ile-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1081752508.html
ABD'de kitap sansüründe korkutucu artış: Yüzde 65 ile tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'de kitap sansüründe korkutucu artış: Yüzde 65 ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde kitap sansürü 2023 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Amerikan Kütüphane Derneği'nin (ALA) rakamlarına göre, geçen yıl... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T13:51+0300
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Amerikan Kütüphane Derneği, 2023 yılında ABD'de sansüre tabi tutulan toplam 4 bin 240 kitap olduğunu dile getirdi. Bu oran 2 bin 571 kitabın sansürlendiği bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 65'lik bir artışa işaret ediyor.Fakat söz konusu raporda, birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği için bu oranın daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Dernek'ten yapılan açıklamada, "Birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği ya da basında yer almadığı için tarafımızca tarafından derlenen 2023 verileri, yıl boyunca kitap sansürünün yalnızca anlık bir görüntüsünü temsil ediyor" denildi.Söz konusu raporda, "Bir kitaba yapılan itiraz, kitabın koleksiyonda kalması lehine sonuçlanabileceği gibi kitabın sansüre uğraması veya kütüphaneden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir" cümlesine yer verildi.Amerikan Kütüphane Derneği kitapların, materyallerin ve kütüphane kaynaklarının kaldırılmasına yönelik bin 247 talep bildirdi. 2023 sansür raporlarından toplanan verilerden dört temel eğilim ortaya çıktığı belirten Dernek, şu maddeleri sıraladı:Dernek, sansür kampanyaları yürüten grupların genellikle tek seferde onlarca veya yüzlerce kitabı hedef aldığını belirtirken buna ek olarak, kitapların yüzde 47'sinin beyaz olmayan kişiler ve LGBT topluluğu ile ilgili olduğunu açıklandı.Amerikan Kütüphane Derneği Entelektüel Özgürlük Ofisi Direktörü Deborah Caldwell-Stone, "Sahadaki kütüphanecilerden ve eğitimcilerden gelen raporlar, kitapların yasaklanmasına yönelik organize kampanyaların sona ermediğini ve ne okuyacağımızı seçme hakkımızı korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/eski-calisani-konusmasin-diye-oldurulmustu-boeing-737nin-govdesi-ucus-sirasinda-tekrar-parcalandi-1081751259.html
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abd, sansür, kitap, teksas, florida
ABD'de kitap sansüründe korkutucu artış: Yüzde 65 ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde kitap sansürü 2023 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Amerikan Kütüphane Derneği'nin (ALA) rakamlarına göre, geçen yıl okul ve halk kütüphanelerinde 4 binden fazla kitap başlığı incelendi.
Amerikan Kütüphane Derneği, 2023 yılında ABD'de sansüre tabi tutulan toplam 4 bin 240 kitap olduğunu dile getirdi. Bu oran 2 bin 571 kitabın sansürlendiği bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 65'lik bir artışa işaret ediyor.
Fakat söz konusu raporda, birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği için bu oranın daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.
Dernek'ten yapılan açıklamada, "Birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği ya da basında yer almadığı için tarafımızca tarafından derlenen 2023 verileri, yıl boyunca kitap sansürünün yalnızca anlık bir görüntüsünü temsil ediyor" denildi.
Söz konusu raporda, "Bir kitaba yapılan itiraz, kitabın koleksiyonda kalması lehine sonuçlanabileceği gibi kitabın sansüre uğraması veya kütüphaneden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir" cümlesine yer verildi.
Amerikan Kütüphane Derneği kitapların, materyallerin ve kütüphane kaynaklarının kaldırılmasına yönelik bin 247 talep bildirdi.
2023 sansür raporlarından toplanan verilerden dört temel eğilim ortaya çıktığı belirten Dernek, şu maddeleri sıraladı:
Baskı grupları 2023 yılında okul kütüphanelerini hedef almanın yanı sıra halk kütüphanelerine de odaklandı. Halk kütüphanelerinde sansürlenmesi hedeflenen eser sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92 artarken, okul kütüphanelerinde yüzde 11'lik bir artış görüldü.
Bir seferde düzinelerce veya yüzlerce olmak üzere birden fazla kitabın sansürlenmesini talep eden gruplar ve bireyler bu artışı tetikledi.
LGBT ve beyaz olmayan bireylerin seslerini ve yaşadıkları deneyimleri temsil eden başlıklar, sansür girişimlerinde hedef alınanların yüzde 47'sini oluşturdu.
Bu 17 eyaletin her birinde 100'den fazla başlık sansürlenmeye çalışılmıştır: Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, Kuzey Carolina, Ohio, Pensilya, Tennessee, Teksas, Utah, Virginia ve Wisconsin.
Dernek, sansür kampanyaları yürüten grupların genellikle tek seferde onlarca veya yüzlerce kitabı hedef aldığını belirtirken buna ek olarak, kitapların yüzde 47'sinin beyaz olmayan kişiler ve LGBT topluluğu ile ilgili olduğunu açıklandı.
Amerikan Kütüphane Derneği Entelektüel Özgürlük Ofisi Direktörü Deborah Caldwell-Stone, "Sahadaki kütüphanecilerden ve eğitimcilerden gelen raporlar, kitapların yasaklanmasına yönelik organize kampanyaların sona ermediğini ve ne okuyacağımızı seçme hakkımızı korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.