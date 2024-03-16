https://sputniknews.com.tr/20240316/abdde-kitap-sansurunde-korkutucu-artis-yuzde-65-ile-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1081752508.html

ABD'de kitap sansüründe korkutucu artış: Yüzde 65 ile tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD'de kitap sansüründe korkutucu artış: Yüzde 65 ile tüm zamanların rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde kitap sansürü 2023 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Amerikan Kütüphane Derneği'nin (ALA) rakamlarına göre, geçen yıl... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T13:51+0300

2024-03-16T13:51+0300

2024-03-16T13:51+0300

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Amerikan Kütüphane Derneği, 2023 yılında ABD'de sansüre tabi tutulan toplam 4 bin 240 kitap olduğunu dile getirdi. Bu oran 2 bin 571 kitabın sansürlendiği bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 65'lik bir artışa işaret ediyor.Fakat söz konusu raporda, birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği için bu oranın daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Dernek'ten yapılan açıklamada, "Birçok kitap itirazı Amerikan Kütüphane Derneği'ne bildirilmediği ya da basında yer almadığı için tarafımızca tarafından derlenen 2023 verileri, yıl boyunca kitap sansürünün yalnızca anlık bir görüntüsünü temsil ediyor" denildi.Söz konusu raporda, "Bir kitaba yapılan itiraz, kitabın koleksiyonda kalması lehine sonuçlanabileceği gibi kitabın sansüre uğraması veya kütüphaneden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir" cümlesine yer verildi.Amerikan Kütüphane Derneği kitapların, materyallerin ve kütüphane kaynaklarının kaldırılmasına yönelik bin 247 talep bildirdi. 2023 sansür raporlarından toplanan verilerden dört temel eğilim ortaya çıktığı belirten Dernek, şu maddeleri sıraladı:Dernek, sansür kampanyaları yürüten grupların genellikle tek seferde onlarca veya yüzlerce kitabı hedef aldığını belirtirken buna ek olarak, kitapların yüzde 47'sinin beyaz olmayan kişiler ve LGBT topluluğu ile ilgili olduğunu açıklandı.Amerikan Kütüphane Derneği Entelektüel Özgürlük Ofisi Direktörü Deborah Caldwell-Stone, "Sahadaki kütüphanecilerden ve eğitimcilerden gelen raporlar, kitapların yasaklanmasına yönelik organize kampanyaların sona ermediğini ve ne okuyacağımızı seçme hakkımızı korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

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