https://sputniknews.com.tr/20240316/162-gundur-saldirilar-suruyor-gazzede-31-bin-553-kisi-hayatini-kaybetti-1081754323.html
162 gündür saldırılar sürüyor: Gazze'de 31 bin 553 kişi hayatını kaybetti
162 gündür saldırılar sürüyor: Gazze'de 31 bin 553 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T14:50+0300
2024-03-16T14:50+0300
2024-03-16T14:50+0300
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filistin yönetimi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 63 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 112 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/eski-israil-istihbarat-baskani-filistinli-olsaydim-ozgurlugum-icin-israile-karsi-savasirdim-1081752705.html
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162 gündür saldırılar sürüyor: Gazze'de 31 bin 553 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 63 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 112 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.