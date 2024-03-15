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Zaharova: Borrell'in Papa hakkındaki sözleri, AB'den Vatikan'a atılan bir tokat
Zaharova: Borrell'in Papa hakkındaki sözleri, AB'den Vatikan'a atılan bir tokat
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Katolik... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T00:06+0300
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mariya zaharova
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Vatikan, Avrupa Birliği'nden hiç böyle bir tokat yememişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, çok sayıda Katolik ülkenin bulunduğu bir birliğin temsilcisinin Papa’ya kapıyı göstereceği asla aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın Batı'nın çılgın entrikalarının kurbanı olduğunu vurgulayan Mariya Zaharova, “Batı'nın tüm sorumluluğu nasıl da alçakça üzerinden alarak Ukrayna'ya yüklediğine bir bakın. Ukrayna, Batı'nın çılgın entrikalarının kurbanıdır. Ve gerçek saldırgan, onu bu entrikalara sürükleyenlerdir. Yani kolektif Batı” ifadelerine yer verdi.'Kimsenin onu davet etmediği bir bahçeye girdi'Daha önce Borrell, İspanyol radyosu RNE'ye demecinde “Papa Francis, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin barış müzakereleri ve ateşkes çağrısı yaparak kimsenin onu davet etmediği bir bahçeye girdi" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
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mariya zaharova, josep borrell, papa francis, tokat

Zaharova: Borrell'in Papa hakkındaki sözleri, AB'den Vatikan'a atılan bir tokat

00:06 15.03.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis hakkındaki sözlerinin AB'den Vatikan'a atılan bir tokat olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Vatikan, Avrupa Birliği'nden hiç böyle bir tokat yememişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, çok sayıda Katolik ülkenin bulunduğu bir birliğin temsilcisinin Papa’ya kapıyı göstereceği asla aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın Batı'nın çılgın entrikalarının kurbanı olduğunu vurgulayan Mariya Zaharova, “Batı'nın tüm sorumluluğu nasıl da alçakça üzerinden alarak Ukrayna'ya yüklediğine bir bakın. Ukrayna, Batı'nın çılgın entrikalarının kurbanıdır. Ve gerçek saldırgan, onu bu entrikalara sürükleyenlerdir. Yani kolektif Batı” ifadelerine yer verdi.

'Kimsenin onu davet etmediği bir bahçeye girdi'

Daha önce Borrell, İspanyol radyosu RNE'ye demecinde “Papa Francis, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin barış müzakereleri ve ateşkes çağrısı yaparak kimsenin onu davet etmediği bir bahçeye girdi" ifadelerini kullanmıştı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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