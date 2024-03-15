https://sputniknews.com.tr/20240315/ust-uste-5-gun-rekor-kirmisti-bitcoinde-zirve-sonrasi-sert-dusus-1081717712.html

Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş

Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş

Sputnik Türkiye

ABD'de gelen veriler enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret etti. Bu durum riskli varlıklara yönelik iştahı sarstı. Bitcoin, rekor seviyelerden yüzde 10'a... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:54+0300

2024-03-15T11:54+0300

2024-03-15T11:54+0300

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Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, üst üste 5 gün rekor tazeleyerek 74 bin dolara yaklaşmasının ardından ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasıyla düşüş eğiliminde hareket ederek 67 bin dolara kadar geriledi.En büyük kripto varlık Bitcoin'in fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi. Dün 73 bin 780 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 66 bin 700 dolara kadar indi.Ethereum ise 4 bin dolar civarından 3 bin 600 dolara kadar düştü. Altcoinler'de ise çift haneli düşüşler kaydedildi.Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 68 bin 574 dolar civarında işlem görüyor. Etheruem ise 3 bin 741 dolardan alıcı buluyor.Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine dair verilerin ardından pozisyonlarında ayarlamaya gittiğini belirtti.ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.

https://sputniknews.com.tr/20240313/tarihin-en-yuksek-seviyesi-bitcoinde-rekor-ustune-rekor-1081649703.html

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