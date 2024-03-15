Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS Başkanı Nurten Saydan: Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır
12:05
84 dk
HABER MASASI
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı kaldırıldı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çalışanların istifa edip etmeyeceğini yüzde 90 oranda tahmin edebilen yapay zeka modeli
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'deki para krizinin perde arkası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:06
4 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Frank Zappa'nın hayatı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
15:21
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
15:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240315/ust-uste-5-gun-rekor-kirmisti-bitcoinde-zirve-sonrasi-sert-dusus-1081717712.html
Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş
Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş
Sputnik Türkiye
ABD'de gelen veriler enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret etti. Bu durum riskli varlıklara yönelik iştahı sarstı. Bitcoin, rekor seviyelerden yüzde 10'a... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:54+0300
2024-03-15T11:54+0300
ekonomi
bitcoin
bitcoin madenciliği
kripto
kripto para
abd
enflasyon
ethereum
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081717506_0:0:2801:1577_1920x0_80_0_0_a32464123c1a63f78d580b41533560d1.jpg
Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, üst üste 5 gün rekor tazeleyerek 74 bin dolara yaklaşmasının ardından ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasıyla düşüş eğiliminde hareket ederek 67 bin dolara kadar geriledi.En büyük kripto varlık Bitcoin'in fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi. Dün 73 bin 780 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 66 bin 700 dolara kadar indi.Ethereum ise 4 bin dolar civarından 3 bin 600 dolara kadar düştü. Altcoinler'de ise çift haneli düşüşler kaydedildi.Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 68 bin 574 dolar civarında işlem görüyor. Etheruem ise 3 bin 741 dolardan alıcı buluyor.Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine dair verilerin ardından pozisyonlarında ayarlamaya gittiğini belirtti.ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.
https://sputniknews.com.tr/20240313/tarihin-en-yuksek-seviyesi-bitcoinde-rekor-ustune-rekor-1081649703.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081717506_310:0:2801:1868_1920x0_80_0_0_92dccd6fe7ddd44f9b92b3b0664cda21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitcoin, bitcoin madenciliği, kripto, kripto para, abd, enflasyon, ethereum
bitcoin, bitcoin madenciliği, kripto, kripto para, abd, enflasyon, ethereum

Üst üste 5 gün rekor kırmıştı: Bitcoin'de zirve sonrası sert düşüş

11:54 15.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçibitcoin
bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone ol
ABD'de gelen veriler enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret etti. Bu durum riskli varlıklara yönelik iştahı sarstı. Bitcoin, rekor seviyelerden yüzde 10'a yakın düşüş kaydetti. 74 bin dolara yaklaşan Bitcoin, 67 bin doların altını test etti.
Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, üst üste 5 gün rekor tazeleyerek 74 bin dolara yaklaşmasının ardından ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasıyla düşüş eğiliminde hareket ederek 67 bin dolara kadar geriledi.
En büyük kripto varlık Bitcoin'in fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi. Dün 73 bin 780 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 66 bin 700 dolara kadar indi.
Ethereum ise 4 bin dolar civarından 3 bin 600 dolara kadar düştü. Altcoinler'de ise çift haneli düşüşler kaydedildi.

Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 68 bin 574 dolar civarında işlem görüyor. Etheruem ise 3 bin 741 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine dair verilerin ardından pozisyonlarında ayarlamaya gittiğini belirtti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
EKONOMİ
Tarihin en yüksek seviyesi: Bitcoin'de rekor üstüne rekor
13 Mart, 11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала