https://sputniknews.com.tr/20240313/tarihin-en-yuksek-seviyesi-bitcoinde-rekor-ustune-rekor-1081649703.html
Tarihin en yüksek seviyesi: Bitcoin'de rekor üstüne rekor
Tarihin en yüksek seviyesi: Bitcoin'de rekor üstüne rekor
Sputnik Türkiye
Dün 73 bin doları test ederek zirve tazeleyen Bitcoin, bugün yerini sağlamlaştırıyor. Bitcoin şu sıralarda 73 bin 275 dolar seviyelerinde. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T11:19+0300
2024-03-13T11:19+0300
2024-03-13T11:19+0300
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En büyük kripto para birimi Bitcoin, dün akşam saatlerinde 73 bin dolar seviyesini test etmiş kısa süre sonra düşüşe geçmişti.Bitcoin, 73 bin doları test ederek zirve tazelemesinin ardından günü yüzde 1,5 azalışla 71 bin 34 dolardan tamamlamıştı. Bugüne ise kuvvetli bir sıçrama ile başlayan Bitcoin, 73 bin 275 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240313/gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-oldu-1081645369.html
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bitoin dolar,bitcoin kaç dolar,bitcoin ne kadar,bitcoin kaç tl,bitcoin yorum
Tarihin en yüksek seviyesi: Bitcoin'de rekor üstüne rekor
Dün 73 bin doları test ederek zirve tazeleyen Bitcoin, bugün yerini sağlamlaştırıyor. Bitcoin şu sıralarda 73 bin 275 dolar seviyelerinde.
En büyük kripto para birimi Bitcoin, dün akşam saatlerinde 73 bin dolar seviyesini test etmiş kısa süre sonra düşüşe geçmişti.
Bitcoin, 73 bin doları test ederek zirve tazelemesinin ardından günü yüzde 1,5 azalışla 71 bin 34 dolardan tamamlamıştı.
Bugüne ise kuvvetli bir sıçrama ile başlayan Bitcoin, 73 bin 275 dolar seviyesinde.