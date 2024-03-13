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SON DAKİKA | Putin'den Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişi için değerlendirme
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240313/gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-oldu-1081645369.html
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, euro 35,0760 liradan güne başladı. Gram altın ise dün beklenen tepkiyi verdi ve minik bir düşüş yaşadı. Gram... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T09:48+0300
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Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 226 lira, çeyrek altın 3 bin 607 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 383 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 158 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.069 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.48 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.48.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 72.635 seviyesinde.
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altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 mart 2024 güncel altın kuru fiyatları
altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

09:48 13.03.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, euro 35,0760 liradan güne başladı. Gram altın ise dün beklenen tepkiyi verdi ve minik bir düşüş yaşadı. Gram altın şu sıralarda 2 bin 226 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 226 lira, çeyrek altın 3 bin 607 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 383 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 158 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.069 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.48.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin 72.635 seviyesinde.
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Altın fiyatları için 16.30 uyarısı: 'Fiyatlarda geri çekilme olabilir'
Dün, 09:45
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