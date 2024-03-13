https://sputniknews.com.tr/20240313/gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-oldu-1081645369.html

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, euro 35,0760 liradan güne başladı. Gram altın ise dün beklenen tepkiyi verdi ve minik bir düşüş yaşadı. Gram... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T09:48+0300

2024-03-13T09:48+0300

2024-03-13T09:48+0300

ekonomi

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yarım gram altın

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Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 226 lira, çeyrek altın 3 bin 607 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 383 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 158 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.069 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.48 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.48.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 72.635 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240312/altin-fiyatlari-icin-1630-uyarisi-fiyatlarda-geri-cekilme-olabilir-1081605373.html

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