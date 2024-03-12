https://sputniknews.com.tr/20240312/altin-fiyatlari-icin-1630-uyarisi-fiyatlarda-geri-cekilme-olabilir-1081605373.html

Altın fiyatları için 16.30 uyarısı: 'Fiyatlarda geri çekilme olabilir'

Altın fiyatları için 16.30 uyarısı: 'Fiyatlarda geri çekilme olabilir'

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, euro 35,0520 liradan güne başladı. Altın fiyatlarında ise bugün bir gevşeme olabileceğine dikkat çeken finans... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T09:45+0300

2024-03-12T09:45+0300

2024-03-12T09:45+0300

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Serbest piyasada 32,0410 liradan alınan dolar, 32,0430 liradan satılıyor. 35,0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9620 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Fed, süreci temkinli duruş ile devam ettirmeye çalışırken bugün 16.30’da çok kritik olan Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklanacak. Bu kapsamda ülkede enflasyonun yüzde 3.1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.'Altında geri çekilme olabilir'Ekonomist bugün veri sonrası yaşanabilecek senaryoları ve altın tahminini açıkladı. “Altın tarafında çok güçlü yükseliş olduğu için TÜFE olur da beklenti üzerinde gelir, katılığı ima ederse altın tarafında 2150 hatta 2100 dolarlara doğru bir geri çekilme olabilir” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:Alım fırsatı mı geliyor?'Gram altında geri çekilme olabilir'Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şu yorumu yaptı: Gram altın 2 bin 241 lira, çeyrek altın 3 bin 630 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 476 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 175 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.131 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.32 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.32.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 71.641 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240311/bitcoinde-yeni-rekor-71-bin-dolari-asti-1081588319.html

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