Altın fiyatları için 16.30 uyarısı: 'Fiyatlarda geri çekilme olabilir'
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİAltın bilezik
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, euro 35,0520 liradan güne başladı. Altın fiyatlarında ise bugün bir gevşeme olabileceğine dikkat çeken finans uzmanı İslam Memiş, ABD'den gelecek FED kararını işaret etti ve 'Altında geri çekilme olabilir' dedi.
Serbest piyasada 32,0410 liradan alınan dolar, 32,0430 liradan satılıyor. 35,0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9620 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Fed, süreci temkinli duruş ile devam ettirmeye çalışırken bugün 16.30’da çok kritik olan Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklanacak. Bu kapsamda ülkede enflasyonun yüzde 3.1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
'Altında geri çekilme olabilir'
Ekonomist bugün veri sonrası yaşanabilecek senaryoları ve altın tahminini açıkladı. “Altın tarafında çok güçlü yükseliş olduğu için TÜFE olur da beklenti üzerinde gelir, katılığı ima ederse altın tarafında 2150 hatta 2100 dolarlara doğru bir geri çekilme olabilir” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:
Alım fırsatı mı geliyor?
“Bu alım fırsatı oluşturabilir. Bundan sonra 2.200’de dengelenme çabası içinde olan bir altın olur. İkinci çeyreğin ortalarına kadar en kötü ihtimalle yatay seyreden bir altın olur. 2200 direnci çok önemli. Buranın kırılması 2400 doların yeni hedef haline gelmesine sebep olabilir.”
'Gram altında geri çekilme olabilir'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şu yorumu yaptı:
“Ons altında 70-80 dolar civarında bir kâr satışı, yani 2100 dolar seviyesine kadar bir gevşeme bekliyorum. Bu da gram altının kısmen geri çekilmesine neden olabilir. Ancak düşüşler kalıcı olmayacaktır. Altın fiyatlarında kısa vadeli bu kâr satışı ile birlikte yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Özellikle hedef 3000 TL seviyesi, 3000 liranın üzeri de görülecek ama bu yıl altın fiyatları için beklentimiz şu yöndeydi. ‘Altın 2024’te altın çağını yaşayacak’ iddiamız vardı. Daha 2024’ün ilk çeyreğindeyiz ve bu iddiamız gerçekleşiyor. Gram altın her yıl olduğu gibi yatırımcısına en çok kazandıran emtia olma özelliğine sahip”
Gram altın 2 bin 241 lira, çeyrek altın 3 bin 630 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 476 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 175 dolardan başladı.
Borsada rakamlar
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.131 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.32 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.32.
Bitcoin'de son durum ne?
Kripto para birimi Bitcoin 71.641 seviyesinde.