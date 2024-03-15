https://sputniknews.com.tr/20240315/ukrayna-ordusu-donetskte-evi-bombaladi-3-cocuk-oldu-1081710650.html

Ukrayna ordusu Donetsk’te evi bombaladı: '3 çocuk öldü'

Ukrayna ordusu Donetsk’te evi bombaladı: '3 çocuk öldü'

Sputnik Türkiye

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde şehrin Petrovskiy ilçesini bombalaması sonucu üç çocuğun hayatını kaybettiğini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:38+0300

2024-03-15T09:38+0300

2024-03-15T09:39+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna

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aleksey kulemzin

çocuk

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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Nazilerin şehrimizin Petrovsky ilçesine gece düzenlediği barbarca bombardımanda, Olhovskaya Caddesi’ndeki bahçeli evlerden birine mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Üç çocuk hayatını kaybetti” diye yazdı.Hayatını kaybedenlerin 2007 ve 2021 doğumlu iki kız çocuğu ile 2014 doğumlu erkek çocuğu olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html

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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu, aleksey kulemzin, çocuk