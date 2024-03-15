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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/ukrayna-ordusu-donetskte-evi-bombaladi-3-cocuk-oldu-1081710650.html
Ukrayna ordusu Donetsk’te evi bombaladı: '3 çocuk öldü'
Ukrayna ordusu Donetsk’te evi bombaladı: '3 çocuk öldü'
Sputnik Türkiye
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde şehrin Petrovskiy ilçesini bombalaması sonucu üç çocuğun hayatını kaybettiğini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T09:38+0300
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Nazilerin şehrimizin Petrovsky ilçesine gece düzenlediği barbarca bombardımanda, Olhovskaya Caddesi’ndeki bahçeli evlerden birine mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Üç çocuk hayatını kaybetti” diye yazdı.Hayatını kaybedenlerin 2007 ve 2021 doğumlu iki kız çocuğu ile 2014 doğumlu erkek çocuğu olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu, aleksey kulemzin, çocuk
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu, aleksey kulemzin, çocuk

Ukrayna ordusu Donetsk’te evi bombaladı: '3 çocuk öldü'

09:38 15.03.2024 (güncellendi: 09:39 15.03.2024)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde şehrin Petrovskiy ilçesini bombalaması sonucu üç çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Nazilerin şehrimizin Petrovsky ilçesine gece düzenlediği barbarca bombardımanda, Olhovskaya Caddesi’ndeki bahçeli evlerden birine mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Üç çocuk hayatını kaybetti” diye yazdı.
Hayatını kaybedenlerin 2007 ve 2021 doğumlu iki kız çocuğu ile 2014 doğumlu erkek çocuğu olduğu belirtildi.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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