https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html
Rusya’nın Kaluga bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın Kaluga bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda yer alan Kaluga bölgesinde gece saatlerinde dört adet insansız hava aracının (İHA)... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T09:02+0300
2024-03-15T09:02+0300
2024-03-15T09:02+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
kaluga bölgesi
vladislav şapşa
iha
insansız hava aracı (iha)
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Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, “Gece, bölgemizin Dzerjinskiy ilçesinde hava savunma güçlerimiz dört İHA bastırdı” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini ve altyapının hasar görmediğini kaydeden Şapşa, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrine-ihayla-saldirdi-1081678718.html
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rusya, ukrayna, kaluga bölgesi, vladislav şapşa, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, kaluga bölgesi, vladislav şapşa, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya’nın Kaluga bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda yer alan Kaluga bölgesinde gece saatlerinde dört adet insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi.
Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, “Gece, bölgemizin Dzerjinskiy ilçesinde hava savunma güçlerimiz dört İHA bastırdı” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediğini ve altyapının hasar görmediğini kaydeden Şapşa, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.