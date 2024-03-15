https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html

Rusya’nın Kaluga bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Kaluga bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda yer alan Kaluga bölgesinde gece saatlerinde dört adet insansız hava aracının (İHA)... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:02+0300

2024-03-15T09:02+0300

2024-03-15T09:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kaluga bölgesi

vladislav şapşa

iha

insansız hava aracı (iha)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63afcef6fdaba6160adf0c62ce97e2f5.jpg

Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, “Gece, bölgemizin Dzerjinskiy ilçesinde hava savunma güçlerimiz dört İHA bastırdı” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini ve altyapının hasar görmediğini kaydeden Şapşa, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240314/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrine-ihayla-saldirdi-1081678718.html

rusya

ukrayna

kaluga bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kaluga bölgesi, vladislav şapşa, iha, insansız hava aracı (iha)