https://sputniknews.com.tr/20240315/thyden-sefer-iptali-karari-1081733993.html

THY'den sefer iptali kararı

THY'den sefer iptali kararı

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

uçak

iptal

sefer

istanbul

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Türk Hava Yolları, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart’taki İstanbul-Sinop ile Sinop-İstanbul seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart tarihli TK 2844 ile 2845 seferleri iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/thy-genel-muduru-eksiden-yolculara-cagri-ne-siz-uzulun-ne-biz-uzulelim-1080374584.html

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thy, türk hava yolları (thy), uçak, iptal, sefer, istanbul