https://sputniknews.com.tr/20240315/thyden-sefer-iptali-karari-1081733993.html
THY'den sefer iptali kararı
THY'den sefer iptali kararı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T18:02+0300
2024-03-15T18:02+0300
2024-03-15T18:19+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
uçak
iptal
sefer
istanbul
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Türk Hava Yolları, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart’taki İstanbul-Sinop ile Sinop-İstanbul seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart tarihli TK 2844 ile 2845 seferleri iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/thy-genel-muduru-eksiden-yolculara-cagri-ne-siz-uzulun-ne-biz-uzulelim-1080374584.html
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thy, türk hava yolları (thy), uçak, iptal, sefer, istanbul
thy, türk hava yolları (thy), uçak, iptal, sefer, istanbul
THY'den sefer iptali kararı
18:02 15.03.2024 (güncellendi: 18:19 15.03.2024)
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart’taki İstanbul-Sinop ile Sinop-İstanbul seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sinop’ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Mart tarihli TK 2844 ile 2845 seferleri iptal edildi.