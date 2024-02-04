https://sputniknews.com.tr/20240204/thy-genel-muduru-eksiden-yolculara-cagri-ne-siz-uzulun-ne-biz-uzulelim-1080374584.html

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: 'Ne siz üzülün ne biz üzülelim'

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara çağrı: 'Ne siz üzülün ne biz üzülelim'

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T16:13+0300

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türkiye

türk hava yolları (thy)

thy

bilal ekşi

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan menetmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yolcuların aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler" ifadesini kullandı.Bilal Ekşi, Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin' yer aldığı bağlantı adresini de paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/thy-yurtici-ucuslarinda-ucretli-internet-hizmetinin-basladigini-duyurdu-1079967270.html

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