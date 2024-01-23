https://sputniknews.com.tr/20240123/thy-yurtici-ucuslarinda-ucretli-internet-hizmetinin-basladigini-duyurdu-1079967270.html
THY yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu
THY yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T23:00+0300
2024-01-23T23:00+0300
2024-01-23T23:00+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
internet
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THY'nin yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.THY'nin internet ücreti ne kadar?Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240107/thy-boeing-737-max-9-tipi-ucaklari-operasyondan-cekti-1079391015.html
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thy internet, thy ücretli internet, thy internet ücreti ne kadar
thy internet, thy ücretli internet, thy internet ücreti ne kadar
THY yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.
THY'nin yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
THY'nin internet ücreti ne kadar?
Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.