https://sputniknews.com.tr/20240123/thy-yurtici-ucuslarinda-ucretli-internet-hizmetinin-basladigini-duyurdu-1079967270.html

THY yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu

THY yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

internet

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THY'nin yurtiçi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.THY'nin internet ücreti ne kadar?Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

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thy internet, thy ücretli internet, thy internet ücreti ne kadar