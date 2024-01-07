https://sputniknews.com.tr/20240107/thy-boeing-737-max-9-tipi-ucaklari-operasyondan-cekti-1079391015.html

THY, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

THY, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti

Türk Hava Yolları, Alaska Airlines'ın Boeing 737 Max 9 uçağında yaşanan sorunun ardından 5 adet Boeing 737 Max 9'u operasyondan çekti. Dün ABD bazı Boeing 737... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T09:44+0300

2024-01-07T09:44+0300

2024-01-07T09:49+0300

türkiye

boeing 737 max 9

thy

türk hava yolları (thy)

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi. FAA'dan yapılan açıklamanın ardından ardından Türk Hava Yolları, Basın Müşaviri Yahya Üstün, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.THY bünyesindeki 5 Boeing 737 Max 9'un operasyondan çekileceğini duyuran Üstün şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240106/boeing-737-max-9-tipi-ucaklarin-ucuslari-durduruldu-1079388651.html

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boeing 737 max 9, thy, türk hava yolları (thy)