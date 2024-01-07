THY, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
09:44 07.01.2024 (güncellendi: 09:49 07.01.2024)
© AATürk Hava Yolları, uçak
© AA
Abone ol
Türk Hava Yolları, Alaska Airlines'ın Boeing 737 Max 9 uçağında yaşanan sorunun ardından 5 adet Boeing 737 Max 9'u operasyondan çekti. Dün ABD bazı Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermiş, karardan 171 uçağın etkileneceği belirtilmişti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
FAA'dan yapılan açıklamanın ardından ardından Türk Hava Yolları, Basın Müşaviri Yahya Üstün, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
THY bünyesindeki 5 Boeing 737 Max 9'un operasyondan çekileceğini duyuran Üstün şu ifadelere yer verdi:
"Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 6, 2024
Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep…