https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html

Tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya hazırlanıyor: 7.246.935.000 TL alacak

Tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya hazırlanıyor: 7.246.935.000 TL alacak

Sputnik Türkiye

NBA ekiplerinden Houston Rockets, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'e çılgın bir teklif yapmaya... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T08:07+0300

2024-03-15T08:07+0300

2024-03-15T08:07+0300

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Houston Rockets, NBA'deki 3. sezonunu tamamlamak üzere olan 21 yaşındaki Alperen Şengün'e yeni sözleşme önerme hazırlığında. NBA'de boy gösteren milli yıldız Alperen Şengün, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atabilir.The Athletic'in haberine göre; Houston Rockets 21 yaşındaki yıldıza 5 yıl için toplam 225 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL) sözleşme önermeye hazırlanıyor.Tarihe geçebilir2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thunder tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Alperen, bu anlaşmayı yaparsa Türk spor tarihinin en büyük kontratına imza atmış olacak.Daha önce basketbolcu Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'a 5 yıl için 60 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/buyucu-olmadiklarini-ispat-etmek-icin-katliam-gibi-teste-girdiler-50den-fazla-kurban-var-1081708106.html

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