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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya hazırlanıyor: 7.246.935.000 TL alacak
Tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya hazırlanıyor: 7.246.935.000 TL alacak
Sputnik Türkiye
NBA ekiplerinden Houston Rockets, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'e çılgın bir teklif yapmaya... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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Houston Rockets, NBA'deki 3. sezonunu tamamlamak üzere olan 21 yaşındaki Alperen Şengün'e yeni sözleşme önerme hazırlığında. NBA'de boy gösteren milli yıldız Alperen Şengün, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atabilir.The Athletic'in haberine göre; Houston Rockets 21 yaşındaki yıldıza 5 yıl için toplam 225 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL) sözleşme önermeye hazırlanıyor.Tarihe geçebilir2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thunder tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Alperen, bu anlaşmayı yaparsa Türk spor tarihinin en büyük kontratına imza atmış olacak.Daha önce basketbolcu Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'a 5 yıl için 60 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/buyucu-olmadiklarini-ispat-etmek-icin-katliam-gibi-teste-girdiler-50den-fazla-kurban-var-1081708106.html
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alperen şengün kimdir, alperen şengün hangi takımda, alperen şengün kaç yaşında, alperen şengün sevgilisi, alperen şengün eşi, alperen şengün sözleşme, alperen şengün nereli
alperen şengün kimdir, alperen şengün hangi takımda, alperen şengün kaç yaşında, alperen şengün sevgilisi, alperen şengün eşi, alperen şengün sözleşme, alperen şengün nereli

Tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya hazırlanıyor: 7.246.935.000 TL alacak

08:07 15.03.2024
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NBA ekiplerinden Houston Rockets, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün'e çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Teklif gerçekleşirse Alperen tarihin en fazla kazanan Türk sporcusu olacak.
Houston Rockets, NBA'deki 3. sezonunu tamamlamak üzere olan 21 yaşındaki Alperen Şengün'e yeni sözleşme önerme hazırlığında. NBA'de boy gösteren milli yıldız Alperen Şengün, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atabilir.

The Athletic'in haberine göre; Houston Rockets 21 yaşındaki yıldıza 5 yıl için toplam 225 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL) sözleşme önermeye hazırlanıyor.
© ETIENNE LAURENTAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
Alperen Şengün
© ETIENNE LAURENT

Tarihe geçebilir

2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thunder tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Alperen, bu anlaşmayı yaparsa Türk spor tarihinin en büyük kontratına imza atmış olacak.

Daha önce basketbolcu Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'a 5 yıl için 60 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.
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