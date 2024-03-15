https://sputniknews.com.tr/20240315/buyucu-olmadiklarini-ispat-etmek-icin-katliam-gibi-teste-girdiler-50den-fazla-kurban-var-1081708106.html
'Büyücü olmadıklarını' ispat etmek için katliam gibi teste girdiler: 50'den fazla kurban var
'Büyücü olmadıklarını' ispat etmek için katliam gibi teste girdiler: 50'den fazla kurban var
Sputnik Türkiye
Angola'da Büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T07:27+0300
2024-03-15T07:27+0300
2024-03-15T08:08+0300
yaşam
büyücülük
ispat
ölüm
cadı
intihar
cinayet
zehir
katliam
angola
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Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı. Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için Ocak ve Şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı" dedi.Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da 'büyücülük' yaygın bir kültür.
https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html
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büyücülük, ispat, ölüm, cadı, intihar, cinayet, zehir, katliam, angola
büyücülük, ispat, ölüm, cadı, intihar, cinayet, zehir, katliam, angola
'Büyücü olmadıklarını' ispat etmek için katliam gibi teste girdiler: 50'den fazla kurban var
07:27 15.03.2024 (güncellendi: 08:08 15.03.2024)
Angola'da Büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı. Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için Ocak ve Şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.
Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı" dedi.
Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da 'büyücülük' yaygın bir kültür.