https://sputniknews.com.tr/20240315/buyucu-olmadiklarini-ispat-etmek-icin-katliam-gibi-teste-girdiler-50den-fazla-kurban-var-1081708106.html

'Büyücü olmadıklarını' ispat etmek için katliam gibi teste girdiler: 50'den fazla kurban var

'Büyücü olmadıklarını' ispat etmek için katliam gibi teste girdiler: 50'den fazla kurban var

Sputnik Türkiye

Angola'da Büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içen 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T07:27+0300

2024-03-15T07:27+0300

2024-03-15T08:08+0300

yaşam

büyücülük

ispat

ölüm

cadı

intihar

cinayet

zehir

katliam

angola

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Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı. Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için Ocak ve Şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı" dedi.Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da 'büyücülük' yaygın bir kültür.

https://sputniknews.com.tr/20240315/tarihin-en-pahali-turk-sporcusu-olmaya-hazirlaniyor-7246935000-tl-alacak-1081708818.html

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büyücülük, ispat, ölüm, cadı, intihar, cinayet, zehir, katliam, angola