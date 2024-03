https://sputniknews.com.tr/20240315/sucuk-yapmak-icin-piyasaya-surulmek-uzere-olan-700-kilogram-at-ve-esek-eti-ele-gecirildi--1081707740.html

Sucuk yapmak için piyasaya sürülmek üzere olan 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi

Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti jandarma ekiplerince yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden birinin... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde TIR'ın dorsesinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. İnceleme başlatan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.’nin daha önce de 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' suç kaydı olduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi. Hususa ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

