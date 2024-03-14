https://sputniknews.com.tr/20240314/kura-mudahale-otv-ve-kdvde-artis-iddialari-aciklama-geldi-1081704234.html
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddiaları: Açıklama geldi
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddiaları: Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gündeme gelen 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddialarıyla ilgili yalanlama geldi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T20:10+0300
2024-03-14T20:10+0300
2024-03-14T20:11+0300
türkiye
mehmet şimşek
ötv
kdv
katma değer vergisi (kdv)
kura
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-simsek-kurumlar-vergisi-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081498054.html
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ötv ve kdvde artış olacak mı, ötv zammı, ötv hesaplama, kdv hesaplama, kura müdahale
ötv ve kdvde artış olacak mı, ötv zammı, ötv hesaplama, kdv hesaplama, kura müdahale
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddiaları: Açıklama geldi
20:10 14.03.2024 (güncellendi: 20:11 14.03.2024)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gündeme gelen 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddialarıyla ilgili yalanlama geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."