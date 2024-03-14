https://sputniknews.com.tr/20240314/kura-mudahale-otv-ve-kdvde-artis-iddialari-aciklama-geldi-1081704234.html

'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddiaları: Açıklama geldi

'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddiaları: Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gündeme gelen 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddialarıyla ilgili yalanlama geldi. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mehmet şimşek

ötv

kdv

katma değer vergisi (kdv)

kura

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-simsek-kurumlar-vergisi-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081498054.html

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