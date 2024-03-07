https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-simsek-kurumlar-vergisi-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081498054.html

Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız

Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini söyledi. Vergilerle ilgili tutumlarının net olduğunu söyleyen Şimşek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T23:39+0300

2024-03-07T23:39+0300

2024-03-07T23:40+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

vergi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081491442_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_faf230412656a513d21acc9289e8b699.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te ekonomide gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.Bakan Şimşek, 2024 yılından sonra uygulanan ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini ifade ederek, "finansmana" dedi.'Vergiyle ilgili tutumumuz net'31 Mart seçimlerinin ardından orta vadeli programda ön görmedikleri bir adım atmayacaklarını belirten Şimşek, vergilerle ilgili konuya da açıklık getirdi.Şimşek, "Vergiyle ilgili tutumumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini de artırmayacağız. KDV genel oranlarını artırmayacağız" dedi.Şimşek, seçim öncesi belirsizlik yaratmaya yönelik spekülasyonlar yapıldığına da dikkati çekti. Şimşek, "Kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar var" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240307/simsek-turkiye-yuksek-gelirli-ulkeler-grubuna-girebilecek-1081486299.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ekonomi, vergi