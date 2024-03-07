https://sputniknews.com.tr/20240307/bakan-simsek-kurumlar-vergisi-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081498054.html
Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız
Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini söyledi. Vergilerle ilgili tutumlarının net olduğunu söyleyen Şimşek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:39+0300
2024-03-07T23:39+0300
2024-03-07T23:40+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te ekonomide gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.Bakan Şimşek, 2024 yılından sonra uygulanan ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini ifade ederek, "finansmana" dedi.'Vergiyle ilgili tutumumuz net'31 Mart seçimlerinin ardından orta vadeli programda ön görmedikleri bir adım atmayacaklarını belirten Şimşek, vergilerle ilgili konuya da açıklık getirdi.Şimşek, "Vergiyle ilgili tutumumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini de artırmayacağız. KDV genel oranlarını artırmayacağız" dedi.Şimşek, seçim öncesi belirsizlik yaratmaya yönelik spekülasyonlar yapıldığına da dikkati çekti. Şimşek, "Kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar var" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240307/simsek-turkiye-yuksek-gelirli-ulkeler-grubuna-girebilecek-1081486299.html
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mehmet şimşek, ekonomi, vergi
mehmet şimşek, ekonomi, vergi
Bakan Şimşek: Kurumlar vergisi ve gelir vergisini artırmayacağız
23:39 07.03.2024 (güncellendi: 23:40 07.03.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2024'ten sonra ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini söyledi. Vergilerle ilgili tutumlarının net olduğunu söyleyen Şimşek "Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te ekonomide gelinen son durumla ilgili bilgi verdi.
Bakan Şimşek, 2024 yılından sonra uygulanan ekonomi programının güçlü sonuç vereceğini ifade ederek, "finansmana" dedi.
'Vergiyle ilgili tutumumuz net'
31 Mart seçimlerinin ardından orta vadeli programda ön görmedikleri bir adım atmayacaklarını belirten Şimşek, vergilerle ilgili konuya da açıklık getirdi.
Şimşek, "Vergiyle ilgili tutumumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini de artırmayacağız. KDV genel oranlarını artırmayacağız" dedi.
Şimşek, seçim öncesi belirsizlik yaratmaya yönelik spekülasyonlar yapıldığına da dikkati çekti. Şimşek, "Kasıtlı üretilen bir takım spekülasyonlar var" şeklinde konuştu.