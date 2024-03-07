https://sputniknews.com.tr/20240307/simsek-turkiye-yuksek-gelirli-ulkeler-grubuna-girebilecek-1081486299.html

Şimşek: Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek

Şimşek: Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini söyledi. Şimşek, yılın üçüncü ya... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:31+0300

2024-03-07T16:31+0300

2024-03-07T17:03+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

enflasyon

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Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, anlamlı bir yarışma düzenlendiğini belirterek, katılımcıları tebrik etti.Şimşek, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini söyledi.Depreme dayanaklı binaların tasarımlarının oluşturulmasının önemine işaret eden Şimşek, "Türkiye büyük bir oranda deprem ülkesi. Depremle yaşamak dışında bir seçeneğimiz yok. Onun için de mutlaka dirençli yapıları inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.Şimşek, zorunlu deprem sigortasının 1999'daki depremin ardından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeniyle sigortaların yapılması gerektiğini dile getirdi.DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını dile getiren Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını bildiren Şimşek, şöyle devam etti:Şimşek, iklim değişikliğinin de başka gerçek olduğuna dikkati çekti.Zorunlu afet sigortasıİklim değişikliğine ve yol açacağı afetlere karşı dirençli şehirlerin kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise depremin açacağı riskleri analiz ederek farkındalığına vurgu yapılacak yarışma düzenlediklerini ve gençlerin güvenli binaları inşa edeceklerine inandıklarını anlattı.HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise uygulamalı eğitime önem verdiklerini ve bu misyonla eğitimlerini sürdürdüklerini belirtti.Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri verildi.

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon