https://sputniknews.com.tr/20240304/2-aylik-enflasyon-farki-ne-kadar-oldu--1081354801.html
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Binlerce çalışan memur şubat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:09+0300
2024-03-04T16:09+0300
2024-03-04T16:09+0300
ekonomi
enflasyon
türkiye
memur
emekli
fark
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2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.2 aylık enflasyon farkı ne kadar?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,23 olarak belirlendi.Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.Şubat sonu itibarıyla bu rakam yüzde 11'i aşmış durumda.Net rakam mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
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2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu,enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları,enflasyon farkı ne kadar,nflasyon farkı hesaplama,enflasyon farkı temmuz
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu,enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları,enflasyon farkı ne kadar,nflasyon farkı hesaplama,enflasyon farkı temmuz
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Binlerce çalışan memur şubat enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?
2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
2 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, şubat ayında enflasyon aylık yüzde 4,53 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece şubat ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 11,23 olarak belirlendi.
Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.
Şubat sonu itibarıyla bu rakam yüzde 11'i aşmış durumda.
Net rakam mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.
Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.