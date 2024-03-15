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https://sputniknews.com.tr/20240315/squid-game-dizisinin-unlu-oyuncusu-cinsel-tacizden-8-ay-hapis-cezasi-aldi-1081743618.html
Squid Game dizisinin ünlü oyuncusu, cinsel tacizden 8 ay hapis cezası aldı
Squid Game dizisinin ünlü oyuncusu, cinsel tacizden 8 ay hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
2021 yılında tüm dünyada büyük popülerlik kazanan Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapisle cezalandırıldı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Güney Kore'de Squid Game ile tüm dünyada tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında işlediği bir cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdurun günlüğüne aktardıkları ve raporların uyuşması sonrası ünlü oyuncuyu suçlu buldu.O Yeong-su, 2022 yılında Altın Küre ödülünü kazanmıştı. Mahkeme, ünlü oyuncuya 8 ay ertelenmiş hapis cezası yanında, 40 saatlik cinsel şiddet tedavi programına katılımını zorunlu tuttu. Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtmişti.Cinsel taciz suçlamasını reddeden O ise mahkumiyet kararını temyize götürmeyi planladığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221125/squid-game-aktorlerinden-o-yeong-suya-cinsel-istismar-suclamasi-1063835147.html
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squid game, o yeong-su, taciz, cinsel taciz, hapis, oyuncu, kore, güney kore

Squid Game dizisinin ünlü oyuncusu, cinsel tacizden 8 ay hapis cezası aldı

22:53 15.03.2024
© AFP 2023O Yeong-su
O Yeong-su - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© AFP 2023
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2021 yılında tüm dünyada büyük popülerlik kazanan Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapisle cezalandırıldı.
Güney Kore'de Squid Game ile tüm dünyada tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında işlediği bir cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdurun günlüğüne aktardıkları ve raporların uyuşması sonrası ünlü oyuncuyu suçlu buldu.
O Yeong-su, 2022 yılında Altın Küre ödülünü kazanmıştı.
Mahkeme, ünlü oyuncuya 8 ay ertelenmiş hapis cezası yanında, 40 saatlik cinsel şiddet tedavi programına katılımını zorunlu tuttu. Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtmişti.
Cinsel taciz suçlamasını reddeden O ise mahkumiyet kararını temyize götürmeyi planladığını belirtti.
O Yeong-su - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
YAŞAM
Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması
25 Kasım 2022, 14:27
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