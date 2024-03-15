https://sputniknews.com.tr/20240315/squid-game-dizisinin-unlu-oyuncusu-cinsel-tacizden-8-ay-hapis-cezasi-aldi-1081743618.html

Squid Game dizisinin ünlü oyuncusu, cinsel tacizden 8 ay hapis cezası aldı

Squid Game dizisinin ünlü oyuncusu, cinsel tacizden 8 ay hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

2021 yılında tüm dünyada büyük popülerlik kazanan Squid Game dizisinin oyuncusu O Yeong-su, cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapisle cezalandırıldı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T22:53+0300

2024-03-15T22:53+0300

2024-03-15T22:53+0300

dünya

squid game

o yeong-su

taciz

cinsel taciz

hapis

oyuncu

kore

güney kore

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063834935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c02b35286c31f74563df984ce3fe470b.jpg

Güney Kore'de Squid Game ile tüm dünyada tanınan 80 yaşındaki ünlü oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında işlediği bir cinsel taciz suçundan dolayı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdurun günlüğüne aktardıkları ve raporların uyuşması sonrası ünlü oyuncuyu suçlu buldu.O Yeong-su, 2022 yılında Altın Küre ödülünü kazanmıştı. Mahkeme, ünlü oyuncuya 8 ay ertelenmiş hapis cezası yanında, 40 saatlik cinsel şiddet tedavi programına katılımını zorunlu tuttu. Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtmişti.Cinsel taciz suçlamasını reddeden O ise mahkumiyet kararını temyize götürmeyi planladığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221125/squid-game-aktorlerinden-o-yeong-suya-cinsel-istismar-suclamasi-1063835147.html

kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

squid game, o yeong-su, taciz, cinsel taciz, hapis, oyuncu, kore, güney kore