https://sputniknews.com.tr/20221125/squid-game-aktorlerinden-o-yeong-suya-cinsel-istismar-suclamasi-1063835147.html
Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması
Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması
Netflix dizisi Squid Game'deki performansıyla Altın Küre ödülü kazanan aktör O Yeong-su, cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:27+0300
2022-11-25T14:27+0300
2022-11-25T14:27+0300
yaşam
netflix
squid game
cinsel istismar
o yeong-su
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Güney Kore'nin Suwon Bölge Savcılığı, Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'deki performansıyla tanınan aktör O Yeong-su'yu cinsel istismarla suçladı.Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtti.Kadın, O hakkında geçen yılın aralık ayında şikayette bulunmuştu. Polis, bu yılın nisan ayında soruşturmayı kapatmıştı.Savcılık, mağdurun itirazı üzerine soruşturmayı yeniden başlattı.Gerçek adı Oh Se-kang olan Oh olan 78 yaşındaki oyuncu, Dongguk Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu ve oyunculuk kariyerine 1963'te başladı.Squid Game dizisinde 'Oyuncu 001'i canlandıran O Yeong-su, Altın Küre 2022'de dizi kategorisinde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220924/netflix-squid-gamede-elenen-sahneyi-paylasti-1061582789.html
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netflix, squid game, cinsel istismar, o yeong-su
netflix, squid game, cinsel istismar, o yeong-su
Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması
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Netflix dizisi Squid Game'deki performansıyla Altın Küre ödülü kazanan aktör O Yeong-su, cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Güney Kore'nin Suwon Bölge Savcılığı, Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'deki performansıyla tanınan aktör O Yeong-su'yu cinsel istismarla suçladı.
Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtti.
Kadın, O hakkında geçen yılın aralık ayında şikayette bulunmuştu. Polis, bu yılın nisan ayında soruşturmayı kapatmıştı.
Savcılık, mağdurun itirazı üzerine soruşturmayı yeniden başlattı.
Gerçek adı Oh Se-kang olan Oh olan 78 yaşındaki oyuncu, Dongguk Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu ve oyunculuk kariyerine 1963'te başladı.
Squid Game dizisinde 'Oyuncu 001'i canlandıran O Yeong-su, Altın Küre 2022'de dizi kategorisinde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü almıştı.