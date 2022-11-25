https://sputniknews.com.tr/20221125/squid-game-aktorlerinden-o-yeong-suya-cinsel-istismar-suclamasi-1063835147.html

Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması

Squid Game aktörlerinden O Yeong-su'ya cinsel istismar suçlaması

Netflix dizisi Squid Game'deki performansıyla Altın Küre ödülü kazanan aktör O Yeong-su, cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T14:27+0300

2022-11-25T14:27+0300

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yaşam

netflix

squid game

cinsel istismar

o yeong-su

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Güney Kore'nin Suwon Bölge Savcılığı, Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'deki performansıyla tanınan aktör O Yeong-su'yu cinsel istismarla suçladı.Savcılık, O'nun 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunduğunu belirtti.Kadın, O hakkında geçen yılın aralık ayında şikayette bulunmuştu. Polis, bu yılın nisan ayında soruşturmayı kapatmıştı.Savcılık, mağdurun itirazı üzerine soruşturmayı yeniden başlattı.Gerçek adı Oh Se-kang olan Oh olan 78 yaşındaki oyuncu, Dongguk Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun oldu ve oyunculuk kariyerine 1963'te başladı.Squid Game dizisinde 'Oyuncu 001'i canlandıran O Yeong-su, Altın Küre 2022'de dizi kategorisinde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220924/netflix-squid-gamede-elenen-sahneyi-paylasti-1061582789.html

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netflix, squid game, cinsel istismar, o yeong-su