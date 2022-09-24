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Netflix, Squid Game'de 'elenen sahne'yi paylaştı
Netflix, Squid Game'de 'elenen sahne'yi paylaştı
Netflix, Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T14:49+0300
2022-09-24T14:50+0300
yaşam
squid game
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Netflix, yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada büyük bir ilgi toplayan ve en çok izlenen televizyon dizileri arasında yerini alan Squid Game'in ilk sezonunda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı. Squid Game dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, hikayenin nasıl devam edeceği ise merak konusu. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda hayranlara dizide silinen bir sahneden bahsetti.Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından kesilen sahneyi "İlk sezonunda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220713/squid-game-tarih-yazmaya-devam-ediyor-emmy-odullerine-aday-gosterilen-ilk-yabanci-dilde-dizi-oldu-1058654731.html
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squid game, netflix, netflix türkiye
squid game, netflix, netflix türkiye

Netflix, Squid Game'de 'elenen sahne'yi paylaştı

14:49 24.09.2022 (güncellendi: 14:50 24.09.2022)
© AFP 2022 / ARMEND NIMANISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Netflix, Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı.
Netflix, yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada büyük bir ilgi toplayan ve en çok izlenen televizyon dizileri arasında yerini alan Squid Game'in ilk sezonunda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Squid Game dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, hikayenin nasıl devam edeceği ise merak konusu.

Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda hayranlara dizide silinen bir sahneden bahsetti.
Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından kesilen sahneyi "İlk sezonunda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" notuyla paylaştı.
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