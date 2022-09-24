https://sputniknews.com.tr/20220924/netflix-squid-gamede-elenen-sahneyi-paylasti-1061582789.html

Netflix, Squid Game'de 'elenen sahne'yi paylaştı

Netflix, Squid Game'de 'elenen sahne'yi paylaştı

Netflix, Squid Game'in ilk sezonda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T14:49+0300

2022-09-24T14:49+0300

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yaşam

squid game

netflix

netflix türkiye

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Netflix, yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada büyük bir ilgi toplayan ve en çok izlenen televizyon dizileri arasında yerini alan Squid Game'in ilk sezonunda yer almayan bir sahneyi, sosyal medya hesabından paylaştı. Squid Game dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, hikayenin nasıl devam edeceği ise merak konusu. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda hayranlara dizide silinen bir sahneden bahsetti.Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından kesilen sahneyi "İlk sezonunda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" notuyla paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220713/squid-game-tarih-yazmaya-devam-ediyor-emmy-odullerine-aday-gosterilen-ilk-yabanci-dilde-dizi-oldu-1058654731.html

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squid game, netflix, netflix türkiye