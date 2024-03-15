https://sputniknews.com.tr/20240315/sozler-yardimci-olmuyor-almanya-netanyahunun-refah-kentine-saldiri-planini-tekrar-kinadi-1081743234.html

Sözler yardımcı olmuyor: Almanya, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı planını tekrar kınadı

Sözler yardımcı olmuyor: Almanya, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı planını tekrar kınadı

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, sosyal medya hesabından İsrail'in Refah kentine yapmayı planladığı operasyonu kınadı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T22:25+0300

2024-03-15T22:25+0300

2024-03-15T22:25+0300

israil- filistin çatışması

almanya

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

gazze

gazze şeridi

annalena baerbock

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde geniş çaplı bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini, bölgede insani ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Baerbock, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Baerbock, "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla kişi oraya sığındı ve gidecek hiçbir yerleri yok. Daha fazla insanın ölmemesi ve rehinelerin nihayet serbest bırakılması için derhal insani ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.BM'den de tepki gelmişti Birleşmiş Milletler (BM), Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240315/tum-dunya-karsi-cikiyordu-netanyahu-refaha-operasyon-planini-onayladi-1081737401.html

almanya

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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almanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, annalena baerbock