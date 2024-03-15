https://sputniknews.com.tr/20240315/sozler-yardimci-olmuyor-almanya-netanyahunun-refah-kentine-saldiri-planini-tekrar-kinadi-1081743234.html
Sözler yardımcı olmuyor: Almanya, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı planını tekrar kınadı
Sözler yardımcı olmuyor: Almanya, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı planını tekrar kınadı
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, sosyal medya hesabından İsrail'in Refah kentine yapmayı planladığı operasyonu kınadı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T22:25+0300
2024-03-15T22:25+0300
2024-03-15T22:25+0300
israil- filistin çatışması
almanya
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
gazze
gazze şeridi
annalena baerbock
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde geniş çaplı bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini, bölgede insani ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Baerbock, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Baerbock, "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla kişi oraya sığındı ve gidecek hiçbir yerleri yok. Daha fazla insanın ölmemesi ve rehinelerin nihayet serbest bırakılması için derhal insani ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.BM'den de tepki gelmişti Birleşmiş Milletler (BM), Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240315/tum-dunya-karsi-cikiyordu-netanyahu-refaha-operasyon-planini-onayladi-1081737401.html
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filistin
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almanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, annalena baerbock
almanya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, annalena baerbock
Sözler yardımcı olmuyor: Almanya, Netanyahu'nun Refah kentine saldırı planını tekrar kınadı
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, sosyal medya hesabından İsrail'in Refah kentine yapmayı planladığı operasyonu kınadı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde geniş çaplı bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini, bölgede insani ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Baerbock, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Baerbock, "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla kişi oraya sığındı ve gidecek hiçbir yerleri yok. Daha fazla insanın ölmemesi ve rehinelerin nihayet serbest bırakılması için derhal insani ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulunmuştu.