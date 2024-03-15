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Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 35'i aştı
Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 35'i aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının saat 20.14 itibariyle yüzde 30,96 olduğunu açıkladı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T21:51+0300
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başkanlık seçimi
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Merkez Seçim Komisyonu’nun internet sitesinde yer alan verilere göre, devlet başkanlığı seçimlerinde oylamanın ilk gününde katılım saat 20.14 itibariyle yüzde 35 oldu.Oylamanın sadece bir gün yapıldığı 2018 seçimlerinde katılım Moskova saatiyle 10.00'da yüzde 16.55, öğlen saatlerinde yüzde 34.72 ve saat 17:00’de yüzde 51,9 olarak gerçekleşmişti. Daha sonra genel katılım yüzde 67'yi aşmıştı.Kamçatka ve Çukotka'da ilk oy verme merkezleri dün Moskova saatiyle 23.00'te, Rusya'nın en batı bölgesi olan Kaliningrad bölgesinde bugün 9.00'da açıldı.Oylama 17 Mart'ta sona erecek Yaklaşık 2.6 milyon Rusya vatandaşı, seçimlerde erken oy kullandı.Şu ana kadar 3 milyondan fazla kişi oyunu çevrimiçi olarak kullanırken, yaklaşık beş milyon kişinin daha seçimlere bu şekilde katılmaları bekleniyor.Oy verme merkezleri yerel saatle 20.00'ye kadar açık kalacak. Oylama 17 Mart'ta sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20240315/zaharova-butun-dunya-rusyadaki-baskanlik-secimlerini-izliyor-1081742766.html
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rusya, seçim, başkanlık seçimi, moskova, vladimir putin, kremlin
rusya, seçim, başkanlık seçimi, moskova, vladimir putin, kremlin

Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 35'i aştı

21:51 15.03.2024 (güncellendi: 22:05 15.03.2024)
© Sputnik / Виталий АньковRusya'da seçimler
Rusya'da seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının saat 20.14 itibariyle yüzde 30,96 olduğunu açıkladı.
Merkez Seçim Komisyonu’nun internet sitesinde yer alan verilere göre, devlet başkanlığı seçimlerinde oylamanın ilk gününde katılım saat 20.14 itibariyle yüzde 35 oldu.
Oylamanın sadece bir gün yapıldığı 2018 seçimlerinde katılım Moskova saatiyle 10.00'da yüzde 16.55, öğlen saatlerinde yüzde 34.72 ve saat 17:00’de yüzde 51,9 olarak gerçekleşmişti. Daha sonra genel katılım yüzde 67'yi aşmıştı.
Kamçatka ve Çukotka'da ilk oy verme merkezleri dün Moskova saatiyle 23.00'te, Rusya'nın en batı bölgesi olan Kaliningrad bölgesinde bugün 9.00'da açıldı.

Oylama 17 Mart'ta sona erecek

Yaklaşık 2.6 milyon Rusya vatandaşı, seçimlerde erken oy kullandı.
Şu ana kadar 3 milyondan fazla kişi oyunu çevrimiçi olarak kullanırken, yaklaşık beş milyon kişinin daha seçimlere bu şekilde katılmaları bekleniyor.
Oy verme merkezleri yerel saatle 20.00'ye kadar açık kalacak. Oylama 17 Mart'ta sona erecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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