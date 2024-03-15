https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-tarihinde-bir-ilk-3-gun-surecek-devlet-baskanligi-secimi-basladi-1081711198.html

Rusya tarihinde bir ilk: 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimi başladı

Rusya tarihinde bir ilk: 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimi başladı

Sputnik Türkiye

Rusya'da bu sabah itibarıyla 2024 Devlet Başkanlığı Seçimi için ülke genelinde sandıklar açıldı. Rusya tarihinde ilk kez bir seçim 3 gün sürecek. Rusya'nın... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:56+0300

2024-03-15T09:56+0300

2024-03-15T09:56+0300

dünya

rusya

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

seçim

sandık

vladimir putin

leonid slutskiy

nikolay haritonov

vladislav davankov

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Rusya'da 6 yıllık dönem için göreve gelecek yeni devlet başkanının belirleneceği seçimde halk sandığa gitmeye başladı.Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılan seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştiriliyor.4 adaylı seçimMevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya'nın desteğiyle bağımsız aday olarak girdiği seçimde Leonid Slutskiy Liberal Demokrat Parti'nin, Nikolay Haritonov Komünist Parti'nin ve Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı olarak pusuladaki yerini aldı.Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde 15, 16 ve 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak.Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek.Yeni bölgelerde ilk kez sandıklar kurulduEylül 2022'de Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerin de ilk kez devlet başkanı seçimi için oy kullanılacak.2014 yılında yeniden Rus toprağı haline gelen Kırım Cumhuriyeti'nde ise bu heyecan 2018'in ardından ikinci kez yaşanıyor.200'den fazla gözlemciSeçimlere 36 ülkeden ve Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi dahil 5 uluslararası örgütten 200'ün üzerinde uluslararası gözlemci katılıyor.Anketler ne diyor?Rusya'nın en büyük anket firmaları olarak kabul edilen Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM), Kamuoyu Vakfı (FOM) ve Sosyal Pazarlama Enstitüsü'nün (INSOMAR) yaptığı anketlere göre Devlet Başkanı Putin'in seçimleri yüzde 80'in üzerinde oy alarak kazanması bekleniyor.Anketler, seçime katılım oranının yüzde 70'in üzerinde olacağını gösteriyor.Putin'in Kremlin'deki 4. dönemi2000-2008 arasında 4'er yıl iki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Putin, yasalar gereği 3. kez aday olamadığı için 2008 seçimlerine katılmamıştı.Bir dönem ara verdikten sonra 2012'de tekrar aday olan Putin, yasada yapılan değişiklikle 6 yıllık bir süre için yeniden Kremlin'e çıkmıştı. Rus lider, 2018 yılındaki seçimleri de önde tamamlayarak görevine devam etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240314/putin-baskanlik-secimleri-oncesi-rus-halkina-seslendi-1081674417.html

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