https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-5-iha-engellendi-1081710752.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 5 İHA engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 5 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Kaluga bölgelerinde beş insansız hava aracının (İHA) ve iki Grad roketinin engellendiğini duyurdu. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:43+0300

2024-03-15T09:43+0300

2024-03-15T09:43+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

kaluga bölgesi

iha

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve BM-21 Grad çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod ve Kaluga bölgelerinde 5 İHA ve 2 roket yok ettiği kaydedildi.'Lipetsk’te iki İHA etkisiz hale getirildi'Rusya’nın Lipetsk bölgesinin Valisi İgor Artamonov, Rus elektronik harp araçlarının iki İHA bastırarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.Artamonov, İHA’ların sivil yerleşimden mesafede yere indirildiğini belirterek olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.'Belgorod’da 7 Vampire roketi yok edildi'Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatardan attığı 7 roketin vurulduğunu duyurdu.Açıklamada, “15 Mart saat 08.15 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında yedi roket yok etti” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, kaluga bölgesi, iha, insansız hava aracı (iha)