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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-5-iha-engellendi-1081710752.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 5 İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 5 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Kaluga bölgelerinde beş insansız hava aracının (İHA) ve iki Grad roketinin engellendiğini duyurdu. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T09:43+0300
2024-03-15T09:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
kaluga bölgesi
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve BM-21 Grad çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod ve Kaluga bölgelerinde 5 İHA ve 2 roket yok ettiği kaydedildi.'Lipetsk’te iki İHA etkisiz hale getirildi'Rusya’nın Lipetsk bölgesinin Valisi İgor Artamonov, Rus elektronik harp araçlarının iki İHA bastırarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.Artamonov, İHA’ların sivil yerleşimden mesafede yere indirildiğini belirterek olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.'Belgorod’da 7 Vampire roketi yok edildi'Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatardan attığı 7 roketin vurulduğunu duyurdu.Açıklamada, “15 Mart saat 08.15 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında yedi roket yok etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-kaluga-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1081709610.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 5 İHA engellendi

09:43 15.03.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod ve Kaluga bölgelerinde beş insansız hava aracının (İHA) ve iki Grad roketinin engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve BM-21 Grad çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.
Açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod ve Kaluga bölgelerinde 5 İHA ve 2 roket yok ettiği kaydedildi.

'Lipetsk’te iki İHA etkisiz hale getirildi'

Rusya’nın Lipetsk bölgesinin Valisi İgor Artamonov, Rus elektronik harp araçlarının iki İHA bastırarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Artamonov, İHA’ların sivil yerleşimden mesafede yere indirildiğini belirterek olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.

'Belgorod’da 7 Vampire roketi yok edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun Vampire çoklu roketatardan attığı 7 roketin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, “15 Mart saat 08.15 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları, Belgorod bölgesi hava sahasında yedi roket yok etti” dendi.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
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