https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-ile-savasmak-isteyen-macrona-sorumsuzluk-suclamasi-1081710029.html

Rusya ile savaşmak isteyen Macron’a ‘sorumsuzluk’ suçlaması: 'Savaş ciddi bir iştir'

Rusya ile savaşmak isteyen Macron’a ‘sorumsuzluk’ suçlaması: 'Savaş ciddi bir iştir'

Sputnik Türkiye

Fransa Ulusal Meclisi’nin Boyun Eğmeyen Fransa partili üyesi Arnaud Le Gall, ülkeyi Rusya’yla savaş duruma sokmaya hazır olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:13+0300

2024-03-15T09:13+0300

2024-03-15T09:15+0300

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Fransız milletvekili Arnaud Le Gall, X sosyal medya plaformundan yaptığı paylaşımında, Macron’un bu sözlerini değerlendirdi.“Her şey kafa karıştırıcı, bir tek şey dışında: Cumhurbaşkanı, Fransa'yı Rusya ile savaş durumuna sokmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Savaş ciddi bir iştir, özellikle de nükleer bir güce karşı. Bu bir oyun ya da kampanya sloganı değildir” diye yazan Le Gall, bu bağlamda Macron’u sorumsuzlukla suçladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 televizyonuna açıklamasında, Rusya’nın hiçbir zaman kazanmayacağını garanti eden kararlar almaya hazır olduğunu söylemişti. Fransa’nın Rusya ve Rus halkına karşı savaşmadığını ama 'uluslararası tanınan sınırlarına geri dönmesi gereken' Ukrayna’ya destek verdiğini kaydeden Macron, hiçbir zaman Ukrayna’daki çatışmada inisiyatifi üzerine almayacaklarını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html

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fransa, emmanuel macron, boyun eğmeyen fransa hareketi, fransa boyun eğmeyen, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi