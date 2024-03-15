https://sputniknews.com.tr/20240315/real-madrid-irkci-tezahurattan-dolayi-savciliga-suc-duyurusunda-bulundu-1081735270.html

Real Madrid, ırkçı tezahürattan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu

Real Madrid, ırkçı tezahürattan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T18:34+0300

2024-03-15T18:34+0300

2024-03-15T18:34+0300

spor

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Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşananlar kıvılcımı ateşlemişti. Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu. Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, ırkçı tezahüratı yaptığı tespit edilen taraftarlar hakkında dava açılmıştı.Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek" ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20230523/ispanyada-vinicius-juniora-irkci-hakarette-bulunan-3-taraftar-yakalandi--1071459651.html

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