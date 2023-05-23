https://sputniknews.com.tr/20230523/ispanyada-vinicius-juniora-irkci-hakarette-bulunan-3-taraftar-yakalandi--1071459651.html

İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı

İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçında, Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı hakarette bulunduğu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T16:53+0300

2023-05-23T16:53+0300

2023-05-23T16:53+0300

spor

real madrid

vinicius junior

ispanya

irkçılık

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İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mayıs Pazar günü oynanan maçta tribünlerden Vinicius'a ırkçı hakaret etmekle suçlanan 3 kişinin yakalandığı açıklandı. Valencia Kulübü'nün iş birliğinde yakalanan 3 kişinin nefret suçundan mahkemeye sevk edilecekleri, olası diğer şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Özür dilemek istiyorumÖte yandan La Liga'nın 36. haftasında yarın sahasında Rayo Vallecano'ya karşı oynayacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında, yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu konunun gündemde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İşleri yoluna koymak için büyük bir fırsat. Vinicius üzgün. Dizinde sorun var ve bu yüzden antrenmana çıkmadı. Valencia maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle için yarın forma giymeyecek" dedi. Valencia maçının ardından "İspanya liginde ırkçılık sorunu var, Tüm stadın ırkçı olduğunu ve maymun, maymun diye bağırdığını hiç görmemiştim" şeklindeki açıklamalarını değiştirmek istediğini kaydeden Ancelotti, "Özür dilemek istiyorum. Irkçılık yapan 46 bin kişi değildi ama 1-2 kişi de değildi. İspanya ırkçı değil ama İspanya'da ırkçılık var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/valencia-vinicius-juniora-irkci-hareketlerde-bulunan-taraftarlari-omur-boyu-seyirden-men-etti-1071401072.html

https://sputniknews.com.tr/20230522/real-madrid-teknik-direktoru-ancelotti-ispanya-liginde-irkcilik-sorunu-var-1071376264.html

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real madrid, vinicius junior, ispanya, irkçılık