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https://sputniknews.com.tr/20230523/ispanyada-vinicius-juniora-irkci-hakarette-bulunan-3-taraftar-yakalandi--1071459651.html
İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı
İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçında, Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı hakarette bulunduğu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:53+0300
2023-05-23T16:53+0300
spor
real madrid
vinicius junior
ispanya
irkçılık
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İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mayıs Pazar günü oynanan maçta tribünlerden Vinicius'a ırkçı hakaret etmekle suçlanan 3 kişinin yakalandığı açıklandı. Valencia Kulübü'nün iş birliğinde yakalanan 3 kişinin nefret suçundan mahkemeye sevk edilecekleri, olası diğer şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Özür dilemek istiyorumÖte yandan La Liga'nın 36. haftasında yarın sahasında Rayo Vallecano'ya karşı oynayacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında, yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu konunun gündemde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İşleri yoluna koymak için büyük bir fırsat. Vinicius üzgün. Dizinde sorun var ve bu yüzden antrenmana çıkmadı. Valencia maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle için yarın forma giymeyecek" dedi. Valencia maçının ardından "İspanya liginde ırkçılık sorunu var, Tüm stadın ırkçı olduğunu ve maymun, maymun diye bağırdığını hiç görmemiştim" şeklindeki açıklamalarını değiştirmek istediğini kaydeden Ancelotti, "Özür dilemek istiyorum. Irkçılık yapan 46 bin kişi değildi ama 1-2 kişi de değildi. İspanya ırkçı değil ama İspanya'da ırkçılık var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/valencia-vinicius-juniora-irkci-hareketlerde-bulunan-taraftarlari-omur-boyu-seyirden-men-etti-1071401072.html
https://sputniknews.com.tr/20230522/real-madrid-teknik-direktoru-ancelotti-ispanya-liginde-irkcilik-sorunu-var-1071376264.html
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real madrid, vinicius junior, ispanya, irkçılık
real madrid, vinicius junior, ispanya, irkçılık

İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunan 3 taraftar yakalandı

16:53 23.05.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXVinicius Junior
Vinicius Junior - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçında, Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı hakarette bulunduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mayıs Pazar günü oynanan maçta tribünlerden Vinicius'a ırkçı hakaret etmekle suçlanan 3 kişinin yakalandığı açıklandı.
Valencia Kulübü'nün iş birliğinde yakalanan 3 kişinin nefret suçundan mahkemeye sevk edilecekleri, olası diğer şüphelilerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
İspanya La Liga’nın 35. haftasında Valencia'nın Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Valencia, ırkçı hareketler yapan taraftarları ömür boyu seyirden men etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
SPOR
Valencia, Vinicius Junior'a ırkçı hareketlerde bulunan taraftarları ömür boyu seyirden men etti
Dün, 16:10

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Özür dilemek istiyorum

Öte yandan La Liga'nın 36. haftasında yarın sahasında Rayo Vallecano'ya karşı oynayacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında, yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu konunun gündemde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. İşleri yoluna koymak için büyük bir fırsat. Vinicius üzgün. Dizinde sorun var ve bu yüzden antrenmana çıkmadı. Valencia maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle için yarın forma giymeyecek" dedi.
Valencia maçının ardından "İspanya liginde ırkçılık sorunu var, Tüm stadın ırkçı olduğunu ve maymun, maymun diye bağırdığını hiç görmemiştim" şeklindeki açıklamalarını değiştirmek istediğini kaydeden Ancelotti, "Özür dilemek istiyorum. Irkçılık yapan 46 bin kişi değildi ama 1-2 kişi de değildi. İspanya ırkçı değil ama İspanya'da ırkçılık var" ifadelerini kullandı.
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
SPOR
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: İspanya liginde ırkçılık sorunu var
Dün, 09:40
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