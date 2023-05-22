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Valencia, Vinicius Junior'a ırkçı hareketlerde bulunan taraftarları ömür boyu seyirden men etti
Valencia, Vinicius Junior'a ırkçı hareketlerde bulunan taraftarları ömür boyu seyirden men etti
İspanya La Liga’nın 35. haftasında Valencia'nın Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldızı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:10+0300
2023-05-22T16:10+0300
spor
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vinicius junior
vinicius jr
real madrid
ırkçı hareket
seyirci
la liga
men
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La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Valencia'nın 1-0 galip geldiği mücadeleye Madrid'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırılar damga vurdu. Ev sahibi taraftarların bir bölümü, Vinicius'a ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun üzerine hem Real Madrid hem de Valencialı futbolcular, söz konusu taraftarlara tepki göstermişti. FIFA Başkanı Giovanni Infantino da Vinicius Junior'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı ve olayı kınadı. Tüm bu yaşananların ardından Valencia, taraftarlarla ilgili önemli bir karar kaldı.Kulübün internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230522/real-madrid-teknik-direktoru-ancelotti-ispanya-liginde-irkcilik-sorunu-var-1071376264.html
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valencia, vinicius junior, vinicius jr, real madrid, ırkçı hareket, seyirci, la liga, men
valencia, vinicius junior, vinicius jr, real madrid, ırkçı hareket, seyirci, la liga, men

Valencia, Vinicius Junior'a ırkçı hareketlerde bulunan taraftarları ömür boyu seyirden men etti

16:10 22.05.2023
© EPA / Kai Forsterlingİspanya La Liga’nın 35. haftasında Valencia'nın Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Valencia, ırkçı hareketler yapan taraftarları ömür boyu seyirden men etti.
İspanya La Liga’nın 35. haftasında Valencia'nın Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Valencia, ırkçı hareketler yapan taraftarları ömür boyu seyirden men etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© EPA / Kai Forsterling
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İspanya La Liga’nın 35. haftasında Valencia'nın Real Madrid'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahip ekip taraftarlarının bir kısmı, Madrid ekibinin yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. FIFA dahil tüm futbol camiasının tepkisini çeken bu olay sonrası Valencia, ırkçı hareketler yapan taraftarları ömür boyu seyirden men etti.
La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Valencia'nın 1-0 galip geldiği mücadeleye Madrid'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırılar damga vurdu.
Ev sahibi taraftarların bir bölümü, Vinicius'a ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun üzerine hem Real Madrid hem de Valencialı futbolcular, söz konusu taraftarlara tepki göstermişti.
FIFA Başkanı Giovanni Infantino da Vinicius Junior'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı ve olayı kınadı. Tüm bu yaşananların ardından Valencia, taraftarlarla ilgili önemli bir karar kaldı.
Kulübün internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Valencia kulübü, ırkçılık ve şiddetin her türüne karşı kalıcı taahhüdüyle, polisin Camp de Mestalla'da Real Madrid ile oynanan 35. hafta maçında Vincius Jr'a ırkçı hareketler yapan bir taraftar tespit ettiğini ve çalışmaların yapıldığını duyurdu. Valencia kulübü şimdiden bir disiplin dosyası açmaya başladı, olaya karışan taraftarlara azami yaptırım uygulayacak, onları ömür boyu stadyumdan ihraç edecek ve ne olduğunu aydınlatmak için polis ve yetkili makamlarla işbirliği yapacağız. Kulüp olarak, futbolda ve toplumda yeri olmayan, Valencia kulübü ve taraftarlarının değerleri ile bağdaşmayan bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda, UEFA Avrupa Ligi maçında Arsenal taraftarlarına faşist hareketler ve selamlar yapan bir taraftarın ömür boyu ihraç edildiği 2019'daki gibi hareket ederek ırkçılığa karşı tutumumuzu yeniden teyit ediyoruz."
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: İspanya liginde ırkçılık sorunu var
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