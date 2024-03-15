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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
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Pentagon’dan itiraf: 'Buzkıran sayısında Rusya’nın çok gerisindeyiz'
Pentagon’dan itiraf: 'Buzkıran sayısında Rusya’nın çok gerisindeyiz'
Sputnik Türkiye
ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) Komutanı Gregory Guillot, ülkesinin ağır buzkıran sayısı açısından Rusya’nın neredeyse 40 kat gerisinde olduğunu belirtti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
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kongre
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NORTHCOM Komutanı Gregory Guillot, ABD Senatosu oturumunda ifade verdi.Senatör Angus King General'e, ABD’nin sahip olduğu her ağır buzkırana karşılık Rusya’nın yaklaşık 40 buzkırana sahip olduğu bilgisinin doğru olup olmadığını sordu.Guillot, “Bu gerçek, Senatör. Bizden kritik derecede ilerideler” diye kabul etti.ABD’nin buzkıran filosunun, envantere katılması beklenen gemilere rağmen, Rus filosunun önemli ölçüde gerisinde kalmaya devam edeceğini söyleyen Komutan, “Bu, bölgedeki manevra özgürlüğümüzü kısıtlıyor” diye kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Leningrad nükleer buzkıranı yapımının başlama törenine katılmıştı. Rus buzkıran filosunun eşsizliğine ve büyüklüğüne dikkat çeken Putin, buzkıranların Arktik bölgesinde Rusya’ya muazzam rekabet avantajı sağladığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html
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kuzey komutanlığı (northcom), angus king, buzkıran, buzkıran gemisi, nükleer buzkıran gemisi, rossiya nükleer buzkıran gemisi, kongre, pentagon, vladimir putin
kuzey komutanlığı (northcom), angus king, buzkıran, buzkıran gemisi, nükleer buzkıran gemisi, rossiya nükleer buzkıran gemisi, kongre, pentagon, vladimir putin

Pentagon’dan itiraf: 'Buzkıran sayısında Rusya’nın çok gerisindeyiz'

09:19 15.03.2024
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinRusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya’yı suya indirdi
Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Yakutiya’yı suya indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
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ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) Komutanı Gregory Guillot, ülkesinin ağır buzkıran sayısı açısından Rusya’nın neredeyse 40 kat gerisinde olduğunu belirtti.
NORTHCOM Komutanı Gregory Guillot, ABD Senatosu oturumunda ifade verdi.
Senatör Angus King General'e, ABD’nin sahip olduğu her ağır buzkırana karşılık Rusya’nın yaklaşık 40 buzkırana sahip olduğu bilgisinin doğru olup olmadığını sordu.
Guillot, “Bu gerçek, Senatör. Bizden kritik derecede ilerideler” diye kabul etti.
ABD’nin buzkıran filosunun, envantere katılması beklenen gemilere rağmen, Rus filosunun önemli ölçüde gerisinde kalmaya devam edeceğini söyleyen Komutan, “Bu, bölgedeki manevra özgürlüğümüzü kısıtlıyor” diye kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Leningrad nükleer buzkıranı yapımının başlama törenine katılmıştı. Rus buzkıran filosunun eşsizliğine ve büyüklüğüne dikkat çeken Putin, buzkıranların Arktik bölgesinde Rusya’ya muazzam rekabet avantajı sağladığını kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uzak doğusundaki Zvezda Gemi Yapım Tesisi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor
11 Eylül 2023, 16:02
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