https://sputniknews.com.tr/20240315/pentagondan-itiraf-buzkiran-sayisinda-rusyanin-cok-gerisindeyiz-1081710143.html

Pentagon’dan itiraf: 'Buzkıran sayısında Rusya’nın çok gerisindeyiz'

Pentagon’dan itiraf: 'Buzkıran sayısında Rusya’nın çok gerisindeyiz'

Sputnik Türkiye

ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) Komutanı Gregory Guillot, ülkesinin ağır buzkıran sayısı açısından Rusya’nın neredeyse 40 kat gerisinde olduğunu belirtti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T09:19+0300

2024-03-15T09:19+0300

2024-03-15T09:19+0300

dünya

kuzey komutanlığı (northcom)

angus king

buzkıran

buzkıran gemisi

nükleer buzkıran gemisi

rossiya nükleer buzkıran gemisi

kongre

pentagon

vladimir putin

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NORTHCOM Komutanı Gregory Guillot, ABD Senatosu oturumunda ifade verdi.Senatör Angus King General'e, ABD’nin sahip olduğu her ağır buzkırana karşılık Rusya’nın yaklaşık 40 buzkırana sahip olduğu bilgisinin doğru olup olmadığını sordu.Guillot, “Bu gerçek, Senatör. Bizden kritik derecede ilerideler” diye kabul etti.ABD’nin buzkıran filosunun, envantere katılması beklenen gemilere rağmen, Rus filosunun önemli ölçüde gerisinde kalmaya devam edeceğini söyleyen Komutan, “Bu, bölgedeki manevra özgürlüğümüzü kısıtlıyor” diye kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Leningrad nükleer buzkıranı yapımının başlama törenine katılmıştı. Rus buzkıran filosunun eşsizliğine ve büyüklüğüne dikkat çeken Putin, buzkıranların Arktik bölgesinde Rusya’ya muazzam rekabet avantajı sağladığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html

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Sputnik Türkiye

kuzey komutanlığı (northcom), angus king, buzkıran, buzkıran gemisi, nükleer buzkıran gemisi, rossiya nükleer buzkıran gemisi, kongre, pentagon, vladimir putin