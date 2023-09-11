https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html
Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor
Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor
Rusya lideri Vladimir Putin, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin Rusya için, ülkenin ve dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için muazzam önem... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:02+0300
2023-09-11T16:02+0300
2023-09-11T16:02+0300
dünya
vladimir putin
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buzkıran gemisi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uzak doğusundaki Zvezda Gemi Yapım Tesisi'nde iki yeni tankere isim verme töreninde yaptığı konuşmada, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.“Böyle bir filonun geliştirilmesi, Arktik devlet olan ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kuzey Kutbu'nun geliştirilmesi, Kuzey Denizi Rotasının üzerinde, küresel taşımacılık lojistik rotalarında güvenilir taşımacılığın sağlanması, ülkemizin ve tüm dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi adına uzun vadeli stratejimizin hayata geçirilmesi bakımından gereklidir” diye konuşan Putin, tüm tesis çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.Tören kapsamında dünyanın tek güçlendirilmiş ARC6 sınıfı buzkıran petrol taşıyıcı mekik tankeri ‘Valentin Pikul’ (1.7 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) ve ARC7 sınıfı buzkıran gaz taşıyıcı tankeri ‘Aleksey Kosıgin’ (2 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) Rus liderin incelemelerine sunuldu.Rusya’nın en büyük gemi yapım tesisi olan Zvezda Gemi Yapım Tesisi projesi 2016’dan bu yana faaliyette olup o zamandan bu yana 12 gemi suya indirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html
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vladimir putin, rusya, filo, arktik, buzkıran, buzkıran gemisi, yeni, teşekkür
vladimir putin, rusya, filo, arktik, buzkıran, buzkıran gemisi, yeni, teşekkür
Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor
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Rusya lideri Vladimir Putin, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin Rusya için, ülkenin ve dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için muazzam önem taşıdığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uzak doğusundaki Zvezda Gemi Yapım Tesisi'nde iki yeni tankere isim verme töreninde yaptığı konuşmada, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
“Böyle bir filonun geliştirilmesi, Arktik devlet olan ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kuzey Kutbu'nun geliştirilmesi, Kuzey Denizi Rotasının üzerinde, küresel taşımacılık lojistik rotalarında güvenilir taşımacılığın sağlanması, ülkemizin ve tüm dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi adına uzun vadeli stratejimizin hayata geçirilmesi bakımından gereklidir” diye konuşan Putin, tüm tesis çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.
Tören kapsamında dünyanın tek güçlendirilmiş ARC6 sınıfı buzkıran petrol taşıyıcı mekik tankeri ‘Valentin Pikul’ (1.7 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) ve ARC7 sınıfı buzkıran gaz taşıyıcı tankeri ‘Aleksey Kosıgin’ (2 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) Rus liderin incelemelerine sunuldu.
Rusya’nın en büyük gemi yapım tesisi olan Zvezda Gemi Yapım Tesisi projesi 2016’dan bu yana faaliyette olup o zamandan bu yana 12 gemi suya indirildi.