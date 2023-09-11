https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html

Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor

Putin: Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesi Rusya için muazzam önem taşıyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin Rusya için, ülkenin ve dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için muazzam önem... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T16:02+0300

2023-09-11T16:02+0300

2023-09-11T16:02+0300

dünya

vladimir putin

rusya

filo

arktik

buzkıran

buzkıran gemisi

yeni

teşekkür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075383329_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_9292d1271437a6326cec3917c8fcec46.jpg

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uzak doğusundaki Zvezda Gemi Yapım Tesisi'nde iki yeni tankere isim verme töreninde yaptığı konuşmada, Arktik buzkıran filosunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.“Böyle bir filonun geliştirilmesi, Arktik devlet olan ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kuzey Kutbu'nun geliştirilmesi, Kuzey Denizi Rotasının üzerinde, küresel taşımacılık lojistik rotalarında güvenilir taşımacılığın sağlanması, ülkemizin ve tüm dünyanın enerji güvenliğinin güçlendirilmesi adına uzun vadeli stratejimizin hayata geçirilmesi bakımından gereklidir” diye konuşan Putin, tüm tesis çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.Tören kapsamında dünyanın tek güçlendirilmiş ARC6 sınıfı buzkıran petrol taşıyıcı mekik tankeri ‘Valentin Pikul’ (1.7 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) ve ARC7 sınıfı buzkıran gaz taşıyıcı tankeri ‘Aleksey Kosıgin’ (2 metreye kadar kalınlıktaki buz tabakasını aşabiliyor) Rus liderin incelemelerine sunuldu.Rusya’nın en büyük gemi yapım tesisi olan Zvezda Gemi Yapım Tesisi projesi 2016’dan bu yana faaliyette olup o zamandan bu yana 12 gemi suya indirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html

rusya

arktik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, filo, arktik, buzkıran, buzkıran gemisi, yeni, teşekkür