https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html

Peskov: Putin ve Erdoğan gerektiğinde hızlıca bir araya gelebilir

Peskov: Putin ve Erdoğan gerektiğinde hızlıca bir araya gelebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesi için kesin bir tarih... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T14:08+0300

2023-09-11T14:08+0300

2023-09-11T14:08+0300

dmitriy peskov

doğu ekonomi forumu

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl sevkiyatı

batılı ülkeler

avrupa

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Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomi Forumu kapsamında RBK televizyonuna demeç veren Peskov, "Liderler, iletişime mutlaka devam edecek. Telefonla sık sık konuştuklarını ve ziyaretleriyle ilgili mutabakatın oldukça hızlı şekilde sağlandığı biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda kesin bir tarih yok ancak gerektiğinde bir araya gelmek için bir yıl daha beklememeyi kararlaştırdılar. Gerektiğinde oldukça hızlı şekilde bir araya gelebilirler" dedi.'Tahıl sevkiyatı konusunda sorumluluk sahibi tutumumuzu koruyoruz'Rusya'nın tahıl sevkiyatı konusunda sorumluluk sahibi tutumunu koruduğunu ancak tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için Rusya'ya verilen vaatlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.Rusya'nın tüm hukuk dışı kısıtlamalara rağmen uluslararası piyasalara büyük miktarda tahıl sevkiyatını sürdürdüğünün altını çizen Peskov, "Kısa süre önceki Rusya-Afrika Zirvesi'nde Devlet Başkanı Putin tarafından açıklandığı gibi, en yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatıyla ilişkili bir dizi program uyguluyoruz. Gündemde 1 milyon Rus tahılının Katar'ın katılımıyla Türkiye topraklarında işlenmesine ve ardından en yoksul Afrika ülkelerin gönderilmesine yönelik plan da var" ifadelerini kullandı.'Avrupa, ABD'den ciddi bir baskı görüyor'Avrupa'nın Washington'un ciddi baskısı altında olduğunu söyleyen Peskov, "Şu anda neredeyse tüm Avrupa başkentleri çılgın bir Rusofobi virüsüne yakalanmış durumda, egemenlik yetmezliği çekiyorlar ve Washington'un ciddi baskısı altındalar. Ama şunu söylemek istiyorum; arkadaşlar seviyeyi bu kadar düşürmeyin, bu tür düşünceleri kağıda döktüğünüz için ileride utanacağınız aklınıza gelsin" diye konuştu.'Şu anda Batı'yla diyaloğun faydası yok'Peskov, Rusya'nın elinde kolektif Batı'ya nüfuz etmek için 'akıllı güç mekanizmaları' kalıp kalmadığının sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir şekilde nüfuz etmek mümkün değil, diyalog için doğrudan kanallarımız yok. Şu anda diyalog faydasız, zira şu anda Batı'da hiç kimse, herhangi bir argümanı kabul etmeye hazır değil. Zamanla her şey değişecek ve zamanla bu diyalog için gerekli koşulların yeniden oluşacağını umuyoruz" yanıtını verdi.'Hiçbir zaman pembe gözlük takmadık, NATO bir cepheleşme ittifakı'NATO'nun Avrupa'da cepheleşme ve gerilime yol açan bir ittifak olduğunu anladıklarını ve bu konuda hiçbir zaman kendilerini kandırmadıklarını, pembe gözlük takmadıklarını ve şüphe duymadıklarını kaydeden Peskov, NATO'nun gerilimi düşürecek herhangi bir fonksiyonu veya eylemi hayata geçirecek kapasitede olmadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskanligi-kaynagi-putin-ve-erdogan-yakinda-telefonda-tahil-anlasmasini-konusabilir-1075377995.html

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