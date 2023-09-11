Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Putin ve Erdoğan, yakında telefonda tahıl anlaşmasını konuşabilir

Kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin ilerlemesi için Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde Batılı liderlerle tahıl anlaşması konusunda yaptığı görüşmelerin sonuçlarını Rusya lideri Putin'le istişare etme niyetinde. Bu nedenle liderlerin yakında telefon görüşmesi yapmasını dışlamıyoruz. Ancak henüz kesin bir tarih yok" dedi.



Putin ve Erdoğan, 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiren iki lider, başta tahıl anlaşması olmak üzere uluslararası ve bölgesel gündemdeki önemli konuları masaya yatırmıştı.



Putin, Rusya'ya verilen tüm vaatlerin yerine getirilmesi halinde Moskova'nın anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.



Putin Afrika ülkelerine tahıl göndermek için Türkiye ve Katar'la bir çalışma yürüttüklerini de söylerken Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya gönderilecek Rus tahılını işlemeye hazır olduğunun altını çizmişti.



Bunun yanında Putin, Rusya'nın yakında 6 Afrika ülkesine tamamen ücretsiz tahıl sevkiyatına başlayacağını belirtmişti.